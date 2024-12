Tu znaleźli ciało podejrzanego o zabójstwo żony w Siedlcach. Nowe ustalenia przyprawiają o dreszcze

Tu znaleźli ciało podejrzanego o zabójstwo żony w Siedlcach. Nowe informacje

W czwartek rano mieszkańcy ulicy Topolowej w Siedlcach usłyszeli wystrzały. Zaniepokojona sąsiadka wybiegła z domu i zobaczyła na pobliskiej posesji ciało 53-letniej Barbary C. Zginęła od licznych ran postrzałowych. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Jednocześnie rozpoczęły się poszukiwania podejrzanego, męża ofiary. Wykorzystano do tego m.in. quady i drony.

Tego samego dnia po godzinie 14 funkcjonariusze odnaleźli samochód, którym poruszał się podejrzany. Tablice rejestracyjne zgadzały się z numerami podanymi w policyjnym komunikacie. Pojazd doszczętnie spłonął, został jedynie szkielet. W środku znaleźli ciało. Jego stan nie pozwolił jednoznacznie potwierdzić tożsamości zmarłego, jednak śledczy nie mają co do niej większych wątpliwości. Pomimo to, zgodnie z procedurami, pobrano próbki do badań DNA.

Zabójstwo pod Siedlcami. Tu zamordowano 16-letnią Anię

Podpalił samochód i pociągnął za spust?

W jaki sposób zginął podejrzany? Nieoficjalnie śledczy przychylają się do teorii, że były policjant zaparkował swój samochód w lesie, oblał benzyną i podpalił. Chwilę później odebrał sobie życie przy użyciu broni.

