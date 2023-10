W tych dzielnicach Warszawy żyje się najlepiej. Zaskakujący ranking

Czy w Warszawie żyją szczęśliwi ludzie? Zaskakujący raport

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w raporcie "Szczęśliwy Dom. Dzielnica różnorodnych potrzeb", który został stworzony w 2022 roku we współpracy Otodom i ThinkCo. Specjaliści pytali mieszkańców Warszawy o poziom ich zadowolenia z życia w konkretnym dzielnicach. Sprawdzali również, co sprawia, że w danym miejscu ludziom żyje się lepiej, a w innym gorzej. Co ciekawe, mieszkańcy Warszawy są bardzo przywiązani do okolicy swojego miejsca zamieszkania. Jednak tylko 59% osób mieszkających w stolicy jest szczęśliwa z życia w tym mieście.

Co wpływa na satysfakcję z życia w Warszawie?

Prawie wszyscy mieszkańcy i mieszkanki stolicy czują się szczęśliwi w dzielnicach, w których mieszkają. Mają na to wpływ dobre warunki komunikacyjne, a także dostępność do sklepów, rozrywki i atrakcji kulturalnych.

- Na poczucie szczęścia w Warszawie pozytywnie wpływają przede wszystkim dobre warunki komunikacyjne i szybkość dojazdu. Czynnik ten szczególnie często podkreślają mieszkańcy w wieku 18–35 lat. W dalszej kolejności ze szczęściem pozytywnie koreluje dostępność sklepów, rozrywki i atrakcji kulturalnych. Po 60. roku życia roku życia jednym z ważniejszych aspektów budujących szczęście jest także dostęp do opieki zdrowotnej - możemy przeczytać w raporcie "Szczęśliwy Dom. Dzielnica różnorodnych potrzeb".

W tych dzielnicach Warszawy żyje się najlepiej

Mieszkańcy stolicy mają swoich ulubieńców wśród dzielnic. Są jednak i takie miejsca, do których warszawiacy i warszawianki mają dużo uwag. W poniższej galerii zdjęć przedstawiamy ranking dzielnic Warszawy, w których ludziom żyje się najlepiej. Sprawdź, czy mieszkasz w jednej z nich!