Warszawa: 17-latek pchnięty nożem w centrum miasta. Policja zatrzymała trzy osoby

ODLICZANIE DO OTWARCIA

To imię od lat nie pojawia się w Polsce. Dawniej było chętnie wybierane przez rodziców

Warszawa: 17-latek pchnięty nożem w centrum. Policja zatrzymała trzy osoby

Tragiczne zajście miało miejsce w piątkowy wieczór w pobliżu stacji metra Centrum Nauki Kopernik. W sobotę (28 września) rano policjanci zatrzymali domniemanych sprawców. – Zatrzymani, to kobieta i dwóch mężczyzn w wieku od 15 do 19 lat – przekazała stołeczna policja na platformie X (dawniej Twitter). Ich 17-letnia ofiara w stanie krytycznym trafiła do jednego z warszawskich szpitali. Nastolatek był operowany.

Mundurowi prowadzą wstępnie czynności w kierunku artykułu 156 par. 1 kk, czyli ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za popełnienie tego przestępstwa grozi od 3 do 20 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Operacyjno Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa I zatrzymali dzisiaj rano trzy osoby mające związek ze zdarzeniem, do którego doszło wczoraj późnym wieczorem w pobliżu wejścia do stacji metra Centrum Nauki Kopernik. 17-letni mężczyzna został… pic.twitter.com/vSpVPP9GKN— Policja Warszawa (@Policja_KSP) September 28, 2024