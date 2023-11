Samochód zmiótł 16-latkę z drogi. Przechodziła przez pasy przy szkole

Miał być hotel, były klatki. Były trzymane w dramatycznych warunkach. „Bez wody, jedzenia i dostępu do światła”

Do dramatu doszło nad ranem. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku o godz. 9.04. Z ustaleń policjantów wynika, że do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. Nastolatka została przetransportowana karetką do szpitala. Kierująca samochodem osobowym marki peugeot była trzeźwa. Trwa ustalanie przyczyn wypadku – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” st. post. Alina Maciaszek z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu był nasz reporter. Na chodniku widać było plamę krwi. Przednia szyba samochodu była rozbita po prawej stronie. Policja nie podaje na razie szczegółów ani przyczyn wypadku. Trzeba będzie poczekać na pełne ustalenia.

Tragedia na przejściu

