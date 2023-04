Wielkanoc 2023. Gdzie szukać pomocy lekarskiej w Warszawie? LISTA MIEJSC

Wielkanoc 2023. Gdzie szukać pomocy lekarskiej w Warszawie?

Wielkanoc to czas, gdy większość przychodni zdrowia jest zamkniętych. Niestety, choroba może zaatakować bez ostrzeżenia. Ostre dolegliwości żołądkowe spowodowane świątecznym przejedzeniem, czy też podstępna grypa wymagają konsultacji lekarza. Co zrobić, gdy uporczywe dolegliwości dopadną nas w święta?

Na szczęście w Warszawie istnieją punkty świątecznej i nocnej opieki medycznej. To placówki Narodowego Funduszu Zdrowia, w których dyżur pełnią lekarze, i są otwarte w nocy oraz w święta, także Wielkanoc 2023.

W nagłych przypadkach można się wybrać do dowolnej placówki, niezależnie od tego gdzie mieszkamy i do jakiego lekarza rodzinnego chodzimy na co dzień. Otrzymamy tam nieodpłatną pomoc. Co ważne, punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej są czynne w dni powszednie od godz. 18 do 8 dnia następnego. W święta można się do nich zgłosić całodobowo.

Wielkanoc 2023. Otwarte przychodnie w święta w Warszawie

W każdej z dzielnic Warszawy znajduje się przynajmniej jeden punkt stacjonarnej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Poniżej zamieszczamy listę adresów, pod którymi można szukać pomocy w Wielkanoc 2023 w poszczególnych dzielnicach Warszawy:

Bemowo - ul. Waleriana Czumy 1

Białołęka - ul. Milenijna 4

Bielany - ul. Cegłowska 80

Mokotów - ul. Malczewskiego 47a

Mokotów - ul. Stępińska 19/25

Ochota - ul. Barska 16/20

Praga Południe - ul. Grenadierów 51/59

Praga Południe - ul. Niekłańska 4/24

Praga Północ - al. Solidarności 67

Rembertów - ul. Aleja gen. Antoniego chruściela "Montera" 39a/1

Śródmieście - ul. Solec 93

Śródmieście - ul. Poznańska 22

Targówek - ul. Łojewska 6

Ursus - pl. Czerwca 1976 r. 1

Ursynów - ul. Romera 4

Ursynów - ul. Kajakowa 12

Wawer – ul. Bursztynowa 2

Wesoła - ul. Jana Pawła II 25

Wilanów - ul. Kolegiacka 3

Włochy - ul. Cegielniana 8

Wola - ul. Leszno 17

Żoliborz - ul. Szajnochy 8

Szczegóły dostępne na stronie NFZ.