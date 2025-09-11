Za nami wielkie święto strzelectwa! Seniorzy trafiają w dziesiątkę!

Wielkie emocje podczas zawodów przy Łazienkowskiej. „Jest to sport, dla każdego, w każdym wieku"

Największe brawa po zawodach zebrał Tomasz Kulesza z klubu Wawer Seniorów, który sięgnął po medal z najdroższego kruszcu. Emeryt podzielił się z nami, co dla niego jest najważniejsze w strzelaniu. − To spokój, skupienie i bycie konsekwentnym. Ja robię to dla własnej przyjemności. Czasami są wzloty, czasami upadki, ale nie należy się tym martwić, bo ze strzelaniem jest jak z golfem, raz się gra lepiej, raz gorzej. Każda dziedzina ma to do siebie − powiedział, dodając, że jego wynik obejmował trzy dziesiątki, cztery dziewiątki i jedną ósemkę. Ale to właśnie pasja, a nie medale, napędza go do dalszych treningów na dłuższe dystanse.

Wzruszającą historią podzielił się z „Super Expressem” również Władysław Gugałka, który po 50 latach przerwy znów chwycił za broń. Jak stwierdził, z umiejętnością strzelania jest jak jazdą na rowerze. Raz nabyta, nie zostaje zapomniana.

Na zawodach panowała świetna atmosfera, wszyscy uczestnicy byli uśmiechnięci i z wielką satysfakcją patrzyli na swoje wyniki. − Jesteśmy klubem sportowym, który nie ma podziałów. Jest to sport, dla każdego, w każdym wieku. I wychodząc naprzeciw pojawiającym się potrzebom, powstała taka inicjatywa − dla seniorów. Cieszymy się, że możemy współtworzyć to miejsce. Mamy tutaj olimpijczyków, mistrzów świata i Europy. Tych sukcesów jest naprawdę bardzo wiele − wyliczał Robert Matracki, prezes Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia Warszawa.

i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

− To jest sport wbrew pozorom indywidualny, ale mający wielowątkowe cechy. Mogą strzelać całe rodziny, kobiety, dzieci czy starsze osoby. Tutaj jedyną granicą jest stan zdrowia. Postrzelać można nawet na bosaka, może przyjechać tu osoba na wózku, może przyjść osoba z pełną niepełnosprawnością. Z każdą dysfunkcją życiową można się bawić, można czerpać korzyści z tej dyscypliny − podsumował prezes Matracki.

Ten dzień pokazał, że strzelectwo to nie tylko sport, a jest pasją, gigantyczną energią i prawdziwą frajdą, która nie zna wieku!

Organizatorem zawodów w ramach programu Aktywny Senior 20205 było Stowarzyszenie "Pamięć" oraz CWKS Legia Warszawa - Sekcja Strzelecka. Sfinansowało je Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Współpraca: Tomasz Ślęzak, Radio ESKA