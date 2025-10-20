Zabawa na poprawinach zmieniła się w koszmar. Igor wpadł w morderczy szał. Tragiczny finał

2025-10-20 11:13

To miała być radosna kontynuacja weselnego świętowania. Jednak poprawiny w Wierzbicy, w powiecie radomskim, zakończyły się tragedią. W wyniku brutalnego pobicia zmarł jeden z uczestników zabawy. Prokuratura Rejonowa w Przysusze Ośrodek Zamiejscowy w Szydłowcu prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.

Zabawa na poprawinach zmieniła się w koszmar. Igor wpadł w morderczy szał. Tragiczny finał

  • Podczas poprawin weselnych w Wierzbicy doszło do tragicznego w skutkach pobicia, które wstrząsnęło lokalną społecznością.
  • W wyniku sprzeczki dwóch mężczyzn, jeden z nich, Igor J., pobił drugiego, który zmarł w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń.
  • Igor J. został aresztowany i grozi mu kara do dożywocia. Jakie były motywy sprawcy i co dokładnie wydarzyło się feralnego wieczoru?

Tragiczne poprawiny w Wierzbicy. Co się stało?

Do dramatycznych wydarzeń doszło 5 października, około godziny 22:20, podczas poprawin zorganizowanych po weselu w Wierzbicy. Według ustaleń śledczych, pomiędzy dwoma uczestnikami imprezy, mężczyznami w wieku około 30 i 40 lat, doszło do gwałtownej sprzeczki. Z relacji świadków wynika, że obaj oddalili się z lokalu, w którym odbywała się zabawa, i udali na pobliski skwer. Tam doszło do rękoczynów, które zakończyły się tragicznie.

Jak przekazała prokurator Aneta Góźdź, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu, podejrzany Igor J. miał zadać pokrzywdzonemu kilka silnych ciosów pięścią w twarz, powodując jego upadek na chodnik.

Następnie, jak ustalono, wielokrotnie kopał leżącego mężczyznę po tułowiu i innych częściach ciała. Ofiara doznała poważnych obrażeń twarzy, klatki piersiowej i jamy brzusznej. Mimo podjętej pomocy medycznej, pobity mężczyzna zmarł w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w wyniku odniesionych obrażeń.

Aresztowanie i zarzuty dla Igora J.

Następnego dnia, 6 października, policja zatrzymała Igora J., który został przesłuchany i usłyszał zarzut umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego śmiercią pokrzywdzonego. Mężczyzna nie przyznał się do winy. W złożonych wyjaśnieniach twierdził, że działał w obronie własnej, a następnie odmówił odpowiedzi na dalsze pytania dotyczące szczegółowych okoliczności zdarzenia.

Śledztwo trwa, mieszkańcy w szoku

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Szydłowcu 8 października 2025 roku zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Igorowi J. grozi kara od 5 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Śledczy wciąż ustalają pełny przebieg tragicznego zajścia oraz jego przyczyny. Tragedia wstrząsnęła mieszkańcami Wierzbicy, którzy nie mogą uwierzyć, że spokojne poprawiny zakończyły się śmiercią jednego z uczestników.

