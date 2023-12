To wypada wiedzieć!

Zapukali do ciebie kolędnicy? Nie uwierzysz, co symbolizuje turoń!

Weronika Włodarska 15:22 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Z okresem bożonarodzeniowym jest związanych wiele tradycji. Jednym z nich są, chociażby kolędnicy, którzy chodzą od domu do domu i śpiewem wysławiają nowo narodzonego Jezusa. Niestety jest to zwyczaj, który powoli zanika. Jednak są miejsca w Polsce, gdzie wciąż jest to jeszcze praktykowane. Mimo że jest to wszystkim znana tradycja, to niektórzy nie mają pojęcia, skąd się ona wywodzi, ani co oznaczają odwiedzające domy postacie. Wyjaśniamy!