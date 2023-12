Zatrzymał auto na skrzyżowaniu i upadł na kolana. Nie uwierzycie, co zrobił później!

Warszawa. Zatrzymał auto na skrzyżowaniu i padł na kolana. Dlaczego?!

Kierowcy przecierali oczy ze zdziwienia. Nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Na jednym ze skrzyżowań w stolicy, na pasie do skrętu w lewo, zatrzymała się taksówka. Biała osobówka zablokowała cały przejazd i utrudniała przepływ ruchu. Kierujący autem mężczyzna wysiadł z pojazdu, otworzył bagażnik i wyciągnął trójkąt ostrzegawczy. To co zrobił później mocno zaskoczyło innych uczestników ruchu.

Mężczyzna w średnim wieku wyciągnął modlitewnik (sadżadżę), padł na kolana i zaczął odmawiać „Salę”, czyli obowiązkową modlitwę odmawianą w islamie.

Czym jest „Sala”? Jak modlą się muzułmanie?

Sala to nazwa modlitw obowiązkowych odmawianych pięć razy dziennie. Modlitwy te odmawiane są o świcie, w południe, po południu, o zachodzie słońca oraz po zapadnięciu zmroku. Muzułmanie oddaję w tej sposób rytm całego dnia.

− Chociaż wspólna modlitwa jest korzystniejsza to jednak muzułmanin może modlić się prawie wszędzie, na polu, w biurze, w fabryce czy szkole. Ludzie zwiedzający świat islamu są zadziwieni skupieniem modlitw w dniu powszednim − podaje strona „liturgia.wiara.pl”.

Warszawa - ulica Grójecka. Czekamy na protest Kościoła Krzewienia Kultury Świeckiej (dawne PRL-owskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej) z siedzibą przy ulicy Czerskiej. Świeckość bez wyjątku! pic.twitter.com/O10uoN1Vxv— Marcin Palade (@MarcinPalade) December 24, 2023