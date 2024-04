To najdziwniejsze zabytki w Warszawie. Nieprawdopodobne, co w stolicy jest pod ochroną. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia!

Stołeczni policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą od dłuższego czasy „deptali po piętach” dwóm obcokrajowcom, którzy na terenie powiatu piaseczyńskiego trudnili się nielegalnym handlem. - Jak ustalili mundurowi, obywatele Pakistanu oraz Ukrainy handlowali hurtowymi ilościami podrobionego towaru premium - mówi podkom. Barbara Szczerba z Komendy Stołecznej Policji.

Chodzi o perfumy i markową odzież, które były oferowane osobom poznanym za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Gdy kryminalni namierzyli mężczyzn, złożyli im „wizytę” w miejscu prowadzenia przestępczej działalności. - „Biznesmeni” byli całkowicie zaskoczeni przybyciem policjantów i potrafili wytłumaczyć się z nielegalnego procederu – dodaje podkom. Barbara Szczerba.

W budynku, który służył za magazyn „lewego” towaru, kryminalni znaleźli niemal 83 tys. szt. ubrań i niemal 4700 szt. perfum z podrobionymi znakami towarowymi.

30-letni obywatel Pakistanu oraz 25-letni Ukrainiec usłyszeli zarzuty wprowadzenia do obrotu hurtowych ilości podrobionych perfum i odzieży, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. - Policjanci zabezpieczyli od zatrzymanych niemal 35 tys. zł na poczet przyszłych kar. Podejrzani przyznali się do popełnienia przestępstwa i złożyli wyjaśnienia. Teraz grozi im do 5 lat więzienia – kończy przedstawicielka Komendy Stołecznej Policji.