Zjechał do rowu, jego auto wylądowało na boku. 78-latek nie żyje

Tragiczny wypadek w Karolewie. Nie żyje 78-latek

Do tragedii doszło we wtorkowy ranek, 25 lipca, tuż przed godz. 6 na drodze krajowej numer 50 w Karolewie. - Przybyli na miejsce funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 78-letni mieszkaniec gminy Pniewy, który kierował volkswagenem, wjechał do rowu, gdzie następnie pojazd przewrócił się na bok - przekazała nadkom. Agnieszka Wójcik z policji w Grójcu.

Niestety obrażenia kierowcy busa okazały się zbyt poważne. Pomimo udzielonej pomocy medycznej 78-latek zmarł.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku w Karolewie

Na miejscu tragicznego wypadku policjanci wykonywali niezbędne czynności procesowe pod nadzorem Prokuratora z Grójca. - Obecnie trwa analiza zebranego materiału dowodowego, a funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności oraz przyczyny tego wypadku - poinformowała nadkom. Agnieszka Wójcik.

