Upadła na chodnik, po chwili przestała oddychać. Jej usta i uszy siniały. Pilnie potrzebowała pomocy

Mama zaginionego Krzysztofa składa mu życzenia. "Pamiętasz to zdjęcie?". Trudno powstrzymać łzy

Szuka go cały kraj

Zjechał do rowu, jego auto wylądowało na boku. 78-latek nie żyje

Dramat uczniów w Warszawie. 4,5 tysiąca młodzieży nie dostało się do żadnej szkoły!

I co dalej?

Marysin Wawerski. Starsza kobieta upadła na chodnik, po chwili przestała oddychać

Było około godz. 7:50 we wtorek, 25 lipca, gdy strażnicy miejscy przejeżdżając ul. Józefa Strusia w Marysinie Wawerskim byli świadkami niepokojącej sytuacji. Funkcjonariusze zauważyli spacerującą chodnikiem seniorkę z psem, która nagle straciła przytomność i upadła na ziemię. Mundurowi natychmiast pobiegli na ratunek. Kobieta była nieprzytomna. Jej ciałem wstrząsały drgawki, a jej usta i uszy siniały.

- Strażnicy ułożyli seniorkę w pozycji bocznej bezpiecznej, a funkcjonariuszka pobiegła do pobliskiej przychodni po pomoc lekarską. Strażnik, który pozostał przy kobiecie, zauważył, że jej oddech ustaje. Natychmiast przystąpił do resuscytacji i poprosił przechodzącą kobietę, by wezwała pogotowie ratunkowe - przekazała Straż Miejska.

Po chwili do dramatycznej akcji ratunkowej włączył się kolejny strażnik. Na szczęście po kilku minutach mundurowym udało się przywrócić akcję serca kobiety.

Starsza kobieta trafiła do szpitala

Dzięki rozmowom z mieszkańcami okolicznych domów strażnicy miejscy ustalili, że seniorka jest ich sąsiadką. - Funkcjonariusze otrzymali numer telefonu do jej syna, którego powiadomiono o zdarzeniu i poproszono, by zaopiekował się psem, podczas gdy jego pani będzie w szpitalu - poinformowała Straż Miejska.