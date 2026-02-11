Została zatrzymana w salonie piękności w Warszawie. Miała zgwałcić inną kobietę

Kryminalni z Woli zatrzymali poszukiwaną w salonie piękności na Mokotowie

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV na Woli prowadzili działania mające na celu zatrzymywanie osoby ukrywającej się przed wymiarem sprawiedliwości. Tym razem na celowniku kryminalnych znalazła się 40-letnia kobieta, za którą Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list gończy.

Kryminalni ustalili, że 40-latka może przebywać na terenie warszawskiego Mokotowa. Do zatrzymania doszło w mocno nietypowym miejscu - a mianowicie w jednym z salonów kosmetycznych, którego była klientką. Jak informują funkcjonariusze, kobieta była kompletnie zaskoczona całą sytuacją i nie spodziewała się wizyty policjantów. Chwila relaksu zamieniła się dla niej w koniec życia na wolności. Zamiast dokończyć zabieg kosmetyczny, musiała poddać się czynnościom policyjnym. Jej mina wskazywała na to, że do ostatniej chwili czuła się bezkarna i bezpieczna.

Za co poszukiwana była kobieta? Szokujące ustalenia

Zatrzymana 40-latka była poszukiwana w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Unikała zasądzonej kary pozbawienia wolności. Onet nieoficjalnie dotarł do informacji dotyczącej tego, za co konkretnie skazana została kobieta - jak się okazuje, miał to być gwałt. Kobieta miała się do dopuścić tego przestępstwa wraz z dwoma innymi kobietami, a ich ofiarą miała być czwarta kobieta.

W więzieniu zgodnie z prawomocnym wyrokiem, 40-latka spędzi najbliższe 3 lata i 6 miesięcy.

Z dostępnych statystyk wynika, że gwałty, w których sprawcami są kobiety stanowią zdecydowaną mniejszość - równie rzadkie są gwałty dokonane przez kobiety na innych.

Zderzenie tramwajów w Warszawie. Dziesięć osób w szpitalu:

8