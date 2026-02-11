Policjant pod wpływem? Zatrzymany kierowca zadzwonił na 112. Prawda zaskoczyła wszystkich!

Nietypowe zdarzenie w Wołominie. Kierowca zatrzymany przez policję zadzwonił na 112.

Kierowca i policjant z pozytywnym wynikiem testu na obecność narkotyków.

Policjant został zawieszony, a kierowca odpowie za jazdę pod wpływem i bez uprawnień.

Policjant i kierowca „na haju” w Wołominie. Jak do tego doszło?

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem (9 lutego) około godziny 21. Mężczyzna, który został zatrzymany przez funkcjonariusza z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, poinformował operatora numeru alarmowego, że policjant może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

− Podjęte zostały natychmiastowe czynności w celu weryfikacji tej informacji − podawało Radio ZET.

Badanie trzeźwości funkcjonariusza i kierowcy nie wykazało obecności alkoholu w ich organizmach. Jednak, jak informuje Radio ZET, badanie na obecność narkotyków dało wynik pozytywny u obu mężczyzn. W tym celu pobrano od nich krew do badań.

Konsekwencje narkotykowego skandalu w wołomińskiej policji

Po uzyskaniu wyników badań, o całej sytuacji został natychmiast powiadomiony prokurator. Informacja trafiła również do Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Komendant Powiatowy Policji w Wołominie we wtorek rano zadecydował o wszczęciu wobec policjanta postępowania dyscyplinarnego oraz zawieszeniu go w wykonywaniu obowiązków służbowych. Materiały dotyczące tego zdarzenia przekazano do Prokuratury Rejonowej w Wołominie.

Jak dowiedział się dziennikarz śledczy Radia ZET, kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu i również za to będzie odpowiadał. To oznacza, że mężczyzna odpowie nie tylko za jazdę pod wpływem narkotyków, ale także za prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień.

Źródło: Radio ZET

