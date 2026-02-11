Policjant pod wpływem? Zatrzymany kierowca zadzwonił na 112. Prawda zaskoczyła wszystkich!

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-02-11 9:24

W Wołominie doszło do zaskakującego incydentu. Podczas rutynowego zatrzymania pojazdu przez funkcjonariusza ruchu drogowego, kierowca zdecydował się na niecodzienny krok... zadzwonił na numer alarmowy 112, zgłaszając podejrzenie, że policjant jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających! Jak się okazało, prawda była jeszcze bardziej zaskakująca.

Policjant prowadzący zatrzymanego mężczyznę do radiowozu

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policjant prowadzący zatrzymanego mężczyznę do radiowozu
  • Nietypowe zdarzenie w Wołominie. Kierowca zatrzymany przez policję zadzwonił na 112.
  • Kierowca i policjant z pozytywnym wynikiem testu na obecność narkotyków.
  • Policjant został zawieszony, a kierowca odpowie za jazdę pod wpływem i bez uprawnień.

Policjant i kierowca „na haju” w Wołominie. Jak do tego doszło?

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem (9 lutego) około godziny 21. Mężczyzna, który został zatrzymany przez funkcjonariusza z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, poinformował operatora numeru alarmowego, że policjant może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Podjęte zostały natychmiastowe czynności w celu weryfikacji tej informacji − podawało Radio ZET.

Badanie trzeźwości funkcjonariusza i kierowcy nie wykazało obecności alkoholu w ich organizmach. Jednak, jak informuje Radio ZET, badanie na obecność narkotyków dało wynik pozytywny u obu mężczyzn. W tym celu pobrano od nich krew do badań.

Konsekwencje narkotykowego skandalu w wołomińskiej policji

Po uzyskaniu wyników badań, o całej sytuacji został natychmiast powiadomiony prokurator. Informacja trafiła również do Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Komendant Powiatowy Policji w Wołominie we wtorek rano zadecydował o wszczęciu wobec policjanta postępowania dyscyplinarnego oraz zawieszeniu go w wykonywaniu obowiązków służbowych. Materiały dotyczące tego zdarzenia przekazano do Prokuratury Rejonowej w Wołominie.

Jak dowiedział się dziennikarz śledczy Radia ZET, kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu i również za to będzie odpowiadał. To oznacza, że mężczyzna odpowie nie tylko za jazdę pod wpływem narkotyków, ale także za prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień.

Źródło: Radio ZET

Polecany artykuł:

Góra Kalwaria. Mefedron w szafce zamiast majeranku. Zatrzymana 24-latka, ale to…
Zarabiali na prostytucji. Policja rozbiła gang. Znaleziono broń, amunicję i narkotyki.
Sonda
Czy narkotykowi dilerzy to problem w Warszawie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJANT
NARKOTYKI