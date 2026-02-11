Narzekaliście na kumulację remontów? W 2026 r. będzie gorzej! Al. Jerozolimskie bez tramwajów to początek

Izabela Kraj
Izabela Kraj
2026-02-11 9:01

Jeśli ktoś w Warszawie narzekał na ubiegłoroczne wakacyjne remonty na torach tramwajowych, to w 2026 roku… będzie gorzej! Stołeczni urzędnicy przedstawili plan zamknięcia torowisk w czerwcu, lipcu i sierpniu 2026. Najbardziej dokuczy zapewne warszawiakom wycięcie tramwajów z Al. Jerozolimskich. Ale to tylko część utrudnień, które czekają mieszkańców stolicy i tych podróżujących komunikacją miejską i tych zmotoryzowanych.

Narzekaliście na kumulację remontów? W 2026 r. będzie gorzej! Al. Jerozolimskie bez tramwajów to początek

i

Autor: Wojciech Surdziel / wosu.pl/ Materiały prasowe

- Z góry przepraszamy za utrudnienia, ale nie możemy już czekać z remontami – stwierdził Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich na spotkaniu z dziennikarzami. Po czym wyliczył kolejne ulice, na których w wakacje tramwaje kursować nie będą.

Wyrównanie pofałdowanego i dziurawego torowiska w Al. Jerozolimskich, od mostu Poniatowskiego, przez rondo de Gaulle’a, aż po okolice Dworca Centralnego i dalej do pl. Starynkiewicza było odkładane latami, bo ratusz czekał na zapowiadany przez PKP PLK (również od lat) remont linii średnicowej, który ma się odbywać metodą odkrywkową. Nie doczekał się.

Dziś, gdy już wiemy, że remont kolejowy nie nastąpi wcześniej niż za 10 lat, musimy wyremontować nasze tory, bo są na granicy wytrzymałości eksploatacyjnej. Naprawimy je w miarę tańszym kosztem tak, żeby nowe torowisko przetrwało kolejną dekadę i było bezpieczne dla pasażerów, zanim te tory w ogóle znikną z powierzchni ziemi – tłumaczy wiceprezes TW.

Polecany artykuł:

Kontrole w Strefie Czystego Transportu w Warszawie. Posypały się pierwsze manda…

Remont planowany na lipiec i sierpień będzie dopiero początkiem armagedonu na torach 2026. - Maksymalnie dużo inwestycji ma być realizowanych w okresie przerwy wakacyjnej, kiedy ruch pasażerski jest relatywnie najmniejszy – tłumaczy wiceszef Tramwajów.

W ubiegłym roku wakacje upłynęły bez tramwajów na Marszałkowskiej i pod hasłem remontu rozjazdów m.in. na pl. Bankowym. W 2026 czas na al. Solidarności od Bankowego w stronę Woli. W wakacje (też lipiec-sierpień) tramwajarze chcą odnowić tory od pl. Bankowego do skrzyżowania z al. Jana Pawła II, w sierpniu wyłączą też torowisko na Puławskiej pomiędzy al. Wilanowską a Wyścigami, gdzie tory mają 26 lat, oraz fragmenty torów w al. Niepodległości i na Towarowej.

Polecany artykuł:

Policjant zareagował na urlopie i zginął. Andrzej Struj śmiertelnie dźgnięty no…

A przecież na Ochocie trwać będzie budowa tramwaju do Dworca Zachodniego.

- W sumie na 2026 rok mamy 36 zadań do realizacji. Liczba kilometrów do wyremontowania jest rekordowa, ale dzięki temu naprawdę znacząco na lata poprawi się bezpieczeństwo i jakość podróży tramwajami. Choć to nie jest nasze ostatnie słowo. Bo w 2027 r. planujemy choćby wielki remont ul. Grochowskiej - wylicza Konrad Niklewicz. Szczegóły utrudnień oczywiście będą podane bliżej wakacji. Ale łatwo nie będzie.

A to wszystko w roku, w którym Tramwaje Warszawskie świętują jubileusz 160-lecia istnienia!

Polecany artykuł:

Zawyją syreny alarmowe w Warszawie. Wiemy, co się dzieje
Sonda
Lubisz jeździć tramwajami?
Wyciągał ciała ze spalonego auta. "Najpierw kierowcę, potem dziecko"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UTRUDNIENIA W WARSZAWIE
TRAMWAJE WARSZAWA