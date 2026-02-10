Zawyją syreny alarmowe w Warszawie. Wiemy, co się dzieje

W środę, 11 lutego, mieszkańcy części Warszawy, zwłaszcza w rejonie Ochoty i Włoch, mogą usłyszeć głośne sygnały dźwiękowe. Przedstawiciele wojska uspokajają – to tylko ćwiczenia techniczne, które nie są związane z żadnym realnym zagrożeniem i nie ma powodu do niepokoju.

Test syren w Warszawie. Kiedy i gdzie będzie je słychać? 11.02.2026

Mieszkańcy stolicy powinni przygotować się na dźwięki, które mogą dobiegać z okolic ulicy Żwirki i Wigury. To właśnie tam, pod adresem 103/105, znajduje się siedziba Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, zaplanowano w tym miejscu przeprowadzenie technicznego testu syreny alarmowej.

Test odbędzie się w środę, 11 lutego, w godzinach od 9 do 15. W tym czasie mogą być okresowo uruchamiane sygnały akustyczne. Jak podkreślono, uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie treningowy i służy sprawdzeniu poprawności działania oraz konserwacji punktu alarmowego. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań. Dźwięki nie są sygnałem o realnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa. Podobne testy są standardową procedurą, która pozwala utrzymać systemy ostrzegania w pełnej sprawności.

Co oznaczają sygnały syren alarmowych? Wyjaśniamy

Chociaż środowy alarm będzie miał charakter czysto techniczny, warto przy tej okazji przypomnieć, co oznaczają poszczególne sygnały alarmowe. Wiedza ta jest elementem edukacji o bezpieczeństwie i może okazać się kluczowa w przypadku wystąpienia prawdziwego zagrożenia. System ostrzegania w Polsce wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje sygnałów.

Podczas testu mogą pojawić się oba typy dźwięków:

  • Ogłoszenie alarmu: to modulowany, trzyminutowy dźwięk syreny. Falami narasta i opada. Jest to sygnał informujący o wykryciu zagrożenia, np. skażenia lub ataku z powietrza.
  • Odwołanie alarmu: to ciągły, trzyminutowy dźwięk syreny. Jednostajny ton oznacza, że zagrożenie minęło.

Znajomość tych sygnałów pozwala na odpowiednią reakcję w sytuacji kryzysowej. W przypadku środowego testu nie ma jednak powodów do obaw – to jedynie rutynowe ćwiczenia wojskowe, które mają na celu zapewnienie, że sprzęt zadziała niezawodnie, w teoretycznej sytuacji gdy będzie to naprawdę potrzebne.

