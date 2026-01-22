Kuchenne rewolucje w Piasecznie. Mefedron w szafce zamiast majeranku

Kryminalni z Piaseczna otrzymali informację o adresie w Górze Kalwarii, pod którym mogą znajdować się nielegalne substancje. Funkcjonariusze, dzięki doskonałemu rozpoznaniu środowiska przestępczego, postanowili natychmiast zweryfikować ten trop. Drzwi mieszkania otworzyła im zaskoczona 24-latka. Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się w porządku, jednak uwagę funkcjonariuszy zwróciła jedna z szafek w kuchni. To właśnie tam, wśród przypraw, znajdowała się torebka strunowa z krystaliczną substancją. Badania laboratoryjne potwierdziły, że to mefedron, z którego można przygotować ponad 100 porcji handlowych. Kobieta nie potrafiła wytłumaczyć, skąd narkotyki znalazły się w jej szafce, więc została zatrzymana.

20-latek przyznał się do winy. Co mu grozi?

Następnego dnia na komisariat w Górze Kalwarii zgłosił się 20-letni partner zatrzymanej kobiety. Mężczyzna oświadczył, że zabezpieczone substancje należą do niego. Policjanci natychmiast go zatrzymali, a 24-latka została zwolniona do domu. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie zastosował wobec 20-latka dozór policyjny. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu do 10 lat więzienia.