Gwałt na policjantce. Nowe fakty w sprawie Marcina J.

Informację o zwolnieniu Marcina J. jako pierwsza podała Wirtualna Polska. W rozmowie z portalem potwierdził to rzecznik Komendy Stołecznej Policji. – Na podstawie rozkazu personalnego komendanta stołecznego policji z dniem 9 stycznia policjant Marcin J. został zwolniony ze służby – powiedział podkom. Jacek Wiśniewski.

Przypomnijmy, że do ataku na tle seksualnym miało dojść w nocy z 2 na 3 stycznia. Na terenie koszar prewencji Komendy Stołecznej Policji, które mieszczą się w Piasecznie przy ul. Puławskiej dowódca 9. kompanii OPP pił alkohol. Impreza zakończyła się ok. godz. 3. Wtedy Marcin J. miał wezwać do swojego gabinetu 22-letnią funkcjonariuszkę. Jak podawało Radio ZET, młoda policjantka nagle wybiegła z jednego z pomieszczeń i „zniknęła” gdzieś w budynku koszar. Później miała powiedzieć swoim kolegom, że została zgwałcona.

Po wszystkim J. wrócił do swojego mieszkania. Dopiero o godz. 5.30 dwaj policjanci zgłosili dyżurnej policjantki Oddziału Prewencji to, co się stało. Podejrzany o gwałt został wezwany do jednostki. O godz. 8.15 przebadano go alkomatem. Miał 1,5 promila. Po godz 14 trafił do prokuratury, gdzie został przesłuchany. Tam usłyszał zarzuty .

Oskarżony o gwałt. Sąd podjął decyzję

Teraz sprawę wyjaśnia prokuratura. Funkcjonariusz Maciej J. usłyszał zarzut zgwałcenia oraz zmuszenia do poddania się innej czynności seksualnej. Zaraz po tym został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych i tymczasowo aresztowany. Może mu grozić od 2 do 15 lat więzienia.