Monika Olejnik w tym roku także bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tym razem dziennikarka TVN postanowiła przygotować na WOŚP coś specjalnego. "Wspólne bieganie i niespodzianka literacko-muzyczna", ogłosiła w mediach społecznościowych, publikując swoje zdjęcie, na którym widać, jak biegnie po plaży w samym stroju kąpielowym. Olejnik ma 67 lat i świetną figurę, niezmiennie dba o sylwetkę i zdrowy styl życia. Efekty widać jak na dłoni. Teraz fani dziennikarki będą mieli okazję na własnej skórze poczuć trening, jaki prowadząca program "Kropka nad i" sobie funduje. - Zapraszam do wylicytowania spektaklu pt. "Monika-Bieganie-Książki-Muzyka". Spotkajmy się na treningu biegowym, ale dla zwycięzcy będę miała niespodziankę - książkę oraz świetną muzykę na płycie - napisała Monika Olejnik. Znamy szczegóły.

67-letnia Monika Olejnik w stroju kąpielowym kusi fanów WOŚP. Można pohasać razem z nią! "Spotkajmy się"

Jak czytamy, liczba osób, które mogą wziąć udział w realizacji aukcji z Moniką Olejnik wynosi jeden. Termin realizacji: do końca 2024 roku. Miejsce: Warszawa. Dodatkowe koszty związane (np. dojazd) pokrywa zwycięzca. Realizacja aukcji po uzgodnieniu terminu dogodnego dla obydwu stron. W opisie licytacji podkreślono, że spotkanie z Olejnik będzie połączeniem sportu oraz kultury. Chętnych jest sporo, bo 26 stycznia kwota wynosiła już ponad 14 tysięcy złotych. Licytacja trwa do 29 stycznia, więc jeszcze macie okazję, by spróbować przebić pozostałych. Szczegóły tutaj: Licytacja WOŚP z Moniką Olejnik. Powodzenia!

