TVP przeprasza Monikę Olejnik. Dziennikarka wygrała proces, jest oświadczenie

Monika Olejnik doczekała się przeprosin ze strony TVP, ale musiało dojść do zmiany władzy w mediach publicznych, by taka okoliczność mogła nastąpić. Po miesiącach zwłoki na stronie internetowej TVP Info ukazały się przeprosiny. To efekt wygranego procesu z Telewizją Polską, który dotyczył naruszenia dóbr osobistych dziennikarki TVN. A zaczęło się od reportażu Bartłomieja Graczaka w programie "Alarm!" w 2018 roku. Dziennikarz opisał w nim "podejrzane okoliczności reprywatyzacji kamienic przy ul. Mokotowskiej 8 i al. Szucha 16. w Warszawie". Podkreślono również, że w procederze mieli brać udział "członkowie krakowskiego gangu. - Wyrzucali z nich lokatorów, a potem urządzali tam luksusowe apartamenty. Graczak w swoim materiale podał, że mieszkania w tych kamienicach mają m.in. Monika Olejnik i Edward Miszczak (były dyrektor programowy TVN, obecnie w Polsacie) oraz znana modelka Anja Rubik - przypominają Wirtualne Media. Po publikacji materiału, Monika Olejnik tłumaczyła się, że zakupiła mieszkanie "na wolnym rynku zgodnie z prawem" za pośrednictwem agencji nieruchomości od osób, których nie znała. Dziennikarka TVN była oburzona, że TVP nie poprosiła ją nawet o komentarz do sprawy. Jej zdaniem, jedyna próba kontaktu, którą oceniono jako odmowę komentarza, nastąpiła przed siedzibą TVN, gdy Graczak podszedł do samochodu Olejnik, kiedy ta wyjeżdżała sprzed stacji.

TVP przeprasza Monikę Olejnik. Dziennikarka wygrała proces

Monika Olejnik pozwała TVP za ten materiał, a w 2023 roku wygrała proces przed Sądem Apelacyjnym, prawomocnie. Miesiącami czekała jednak na przeprosiny, których nadawca nie chciał opublikować. A miało to mieć miejsce, jak piszą Wirtualne Media, dwa razy w głównym wydaniu "Wiadomości" i w cztery razy TVP Info. Nadawca miał także wpłacić wskazane kwoty na Caritas i Fundację TVN. Ostatecznie przeprosiny się pojawiły, w tym tygodniu, już po zmianie władzy w mediach publicznych.

- Telewizja Polska S.A. w likwidacji przeprasza Panią Monikę Olejnik za naruszenie Jej dóbr osobistych w związku z publikacją w audycjach „Alarm!”, „Wiadomości” i „Minęła Dwudziesta” nieprawdziwych sugestii na temat okoliczności nabycia przez Panią Monikę Olejnik mieszkania w Warszawie. Mieszkanie zostało nabyte przez Panią Monikę Olejnik bez wad prawnych, w sposób niebudzący wątpliwości co do uczciwości transakcji. Powyższe oświadczenie publikowane jest w wyniku przegranego przez Telewizję Polską S.A. procesu sądowego. Niniejsze przeprosiny dotyczą audycji emitowanych w 2018 roku - czytamy w oświadczeniu.

