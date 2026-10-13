Afera po nagraniach „Hitstera”. Roxie Węgiel reaguje na doniesienia o kłótni z mężem

Roxie Węgiel i Kevin Mglej w centrum uwagi

Roksana Węgiel oraz Kevin Mglej budzą obecnie ogromne zainteresowanie w polskim świecie show-biznesu. Początkowo ich związek wzbudzał mnóstwo kontrowersji, a wielu sceptyków wątpiło w jego trwałość. Czas pokazał jednak, że krytycy byli w błędzie, a relacja artystki i jej ukochanego to coś znacznie poważniejszego niż przelotny romans. Co ciekawe, w sierpniu małżonkowie obchodzili 2. rocznicę swojego ślubu kościelnego. Na pierwszą zdecydowali się nawet odnowić przysięgę małżeńską, co tylko potwierdza powagę ich uczuć.

Roxie pokłóciła się z mężem w programie. Reaguje na „Hitstera”

Mąż Roksany Węgiel na co dzień pilnuje jej interesów, jednak raczej stroni od brylowania na czerwonym dywanie i rzadko godzi się na wspólne wywiady. Ostatnio para zrobiła wyjątek, przyjmując propozycję udziału w nowym formacie rozrywkowym telewizji Polsat, zatytułowanym „Hitster”. W trakcie kręcenia programu kamery zarejestrowały drobną, humorystyczną wymianę zdań między małżonkami, która przez niektóre media została opisana jako poważny konflikt. Wokalistka postanowiła nie przemilczeć tych plotek i podczas wywiadu udzielonego portalowi Eska.pl wyznała, jak naprawdę wyglądają jej spory z Kevinem.

O to Roxie kłóci się z mężem! Zdradza prawdę

Całe zamieszanie wywołało u Roksany Węgiel jedynie szczery uśmiech. Kiedy dziennikarz dopytywał, o co faktycznie dochodzi do kłótni w jej małżeństwie, artystka kategorycznie zaprzeczyła, by takie sytuacje miały miejsce.

O nic! Serio! My się w ogóle nie kłócimy i to jest hit, że ludzie zinterpretowali tak jakąś taką randomową akcję – zapewniła w rozmowie z serwisem ESKA.pl.

Piosenkarka z uśmiechem przyznała jednocześnie, że w przeszłości dynamika ich relacji wyglądała nieco inaczej.

Tak, skomentowałam: "Ale drama" czy coś takiego. Ale kłótnia! Jakby widzieli naszą prawdziwą kłótnię... Ale dawno się nie pokłóciliśmy – wtrąciła, śmiejąc się.

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