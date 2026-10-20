Anna Mucha pokazała pozytywny test ciążowy i się zaczęło! Gratulacje to nie wszystko!

Anna Mucha znowu namieszała w sieci!

Anna Mucha to jedna z najbardziej znanych polskich aktorek. Gwiazda na swoim koncie ma udział w wielu filmach, serialach, a także sztukach teatralnych. Zagrała między innymi w filmach "Korczak", "Lista Schindlera", "Młode wilki 1/2" czy "Prosto w serce". Od samego początku związana jest z serialem "M jak miłość".

46-letnia Anna Mucha jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie często zamieszcza zdjęcia i nagrania z życia zawodowego. Prezentuje się również z tej bardziej prywatnej strony. Jednocześnie stara się przy tym chronić prywatność swoich najbliższych. Ze związku z Marcelem Sorą doczekała się dwójki dzieci - córki Stefanii oraz syna Teodora. Aktorka obecnie związana jest z aktorem Jakubem Wonsem.

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Anna Mucha pokazała pozytywny test ciążowy! "Zawsze trzeba mieć Nadzieję"

Anna Mucha doskonale wie, jak narobić wokół siebie szumu. We wtorkowe popołudnie wrzuciła zdjęcie, które wywołało prawdziwą burzę w sieci! Tym razem nie za sprawą seksownej kreacji czy dzielącego opinię publiczną wpisu, ale... ciąży!

Gwiazda ekranów zaskoczyła zdjęciem, na którym trzyma test ciążowy, na którym widać dwie kreski.

Zawsze trzeba mieć Nadzieję. Coming soon… - napisała aktorka.

Wystarczyły sekundy, by pod postem zaroiło się od gratulacji. Radość w komentarzach wyrażają zarówno fani Muchy, jak i znajomi z show biznesu. Gratulują jej Matteo Brunetti, Marcelina Zawadzka czy Katarzyna Cichopek!

Warto jednak wstrzymać się z gratulacjami. Wiele wskazuje na to, że test ciążowy jest jedynie... rekwizytem, a aktorka w sprytny sposób promuje serial "M jak miłość". Jej bohaterka Magda od dawna stara się zajść w ciążę i już niemal straciła nadzieję, że zostanie biologiczną matką. Scenarzyści przygotowali dla niej niespodziankę!

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