Mucha przyszła do sądu i zachwyciła! Wyglądała jak milion dolarów

Anna Mucha w sądzie jak z wybiegu! Ten look robi wrażenie

Na warszawskiej Pradze-Południe odbyła się kolejna rozprawa dotycząca konfliktu Katarzyny Cichopek i Pauliny Smaszcz. Na miejscu pojawili się świadkowie, a wśród nich Anna Mucha. Aktorka, doskonale znana widzom "M jak miłość", miała złożyć zeznania w sprawie.

Jednak zanim weszła na salę rozpraw, uwagę przyciągnęła jej stylizacja. Mucha potraktowała sądowy korytarz niemal jak wybieg. Zamiast przypadkowego stroju wybrała zestaw, który wyglądał niezwykle elegancko, a przy tym miał charakter.

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Anna Mucha postawiła na totalną elegancję. W sądzie wyglądała obłędnie

Najmocniejszym elementem stylizacji był zdecydowanie ciemny garnitur. Aktorka postawiła na klasyczny, prążkowany model, który nadał całej sylwetce szyku i profesjonalnego charakteru. Do marynarki dobrała białą koszulę oraz czarny krawat. Ten detal sprawił, że stylizacja nabrała bardziej zdecydowanego, niemal biznesowego charakteru.

Mucha nie poprzestała jednak na klasyce. Całość przełamała wysokimi szpilkami, które dodały jej kobiecości i elegancji. Włosy miała starannie upięte w kok. Taki sposób uczesania idealnie pasował do garnituru.

Najwięcej uwagi przyciągały jednak duże okulary przeciwsłoneczne. Mucha miała je na oczach podczas pojawienia się w sądzie, dzięki czemu jej look zyskał nieco bardziej filmowego i tajemniczego charakteru. Duże oprawki w połączeniu z gładko upiętymi włosami i garniturem stworzyły bardzo wyrazisty efekt.

Całość wyglądała bardzo stylowo. Czerń, biel i krawat stworzyły mocną bazę, a szpilki i okulary dodały stylizacji pazura. Na miejscu pojawił się również Maciej Kurzajewski. Prezenter także wybrał elegancki zestaw, jednak to Mucha zdecydowanie bardziej rzucała się w oczy. Jej garniturowy look z krawatem miał w sobie coś z hollywoodzkiego szyku.

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