i Autor: Art Service

Wielu chciałoby tyle mieć!

Aż nas wryło! Tyle miesięcznie zarabia Jerzy Stuhr. Podczas rozprawy ujawniono jego zarobki!

Nie milkną echa wypadku z udziałem Jerzego Stuhra. Ostatnio udzielił on bardzo kontrowersyjnego wywiadu, w którym mówi wprost, że nie czuje się winny spowodowania kolizji, do której doszło w październiku zeszłego roku. Podczas jednej z rozpraw ujawniono miesięczne zarobki aktora! To całkiem niezła suma! Poznajcie szczegóły!