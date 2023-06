Bardzo smutne, co Maciej Stuhr powiedział o relacjach z córką. To musi potwornie boleć!

Maciej Stuhr - ojciec Jerzy Stuhr, żony, dzieci

Maciej Stuhr ostatnio przeżywa ciężkie chwile. Jego tata zachorował na raka krtani i przeszedł dwie operacje usunięcia guza. O stanie zdrowia Jerzego Stuhra jego syn informował media. - Pięć–sześć lat temu odwiedziliśmy rodziców na wsi. Ojciec próbował naprawić leżak. Ja czytałem gazetę, coś pisałem, a on siedział i siedział nad tym leżakiem. Po godzinie powiedział: „Maciek, chodźże mi tutaj pomóc. Weź to pociągnij i zobacz, czy da się to w ogóle wyjąć”. Podszedłem i jednym ruchem wyjąłem. „O Jezu, dzięki, no nie mogłem sobie z tym poradzić”. Dla mnie to był szok. Moment przejścia. Mój heros, najsilniejszy na świecie ojciec, po prostu nie ma już siły. Ta chwila wryła mi się w pamięć - wspomniał Maciej Stuhr w poruszającej rozmowie z "Vivą". 48-letni aktor musi zatem pomagać schorowanemu ojcu, ale nie zapomina także o swoich dzieciach - 23-letniej Matyldzie i 7-letnim synu Tadeuszu. Córka jest owocem związku z Samanthą Janas, a mamą syna jest obecna żona Macieja Stuhra - dietetyczka Katarzyna Błażejewska. o relacjach z Matyldą syn Jerzego Stuhra opowiedział portalowi Gazeta.pl.

Maciej Stuhr o relacjach z córką Matyldą: "Jest nowy rozdział"

Potwornie boleć musi to, że Maciej Stuhr nie zawsze miał dobre stosunki z córką. - Różne były, raz były ciężkie, raz były wspaniałe - wyznał szczerze aktor. Obecnie jest na etapie układania relacji. Przed ojcem i córką ciężka droga. - Układamy je sobie. Nie wiem, czy od nowa. Jest nowy rozdział, fajny i szczery, bardziej spokojny, bez napinki. Matylda jest dorosłym człowiekiem. To, co miałem jej dać, to jej dałem, jeśli chodzi o wychowanie. Pewnie wielu rzeczy też nie dałem. Dzisiaj przyglądamy się sobie i (...) mamy do siebie sporo czułości - zdradził Maciej Stuhr. - Są momenty, które można nazwać przyjaźnią, ale też na pewno jest bardzo dużo do zrobienia - dodał bez ogródek.

