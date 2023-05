Maria Winiarska pokazała zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Co to była za radość

Jerzy Stuhr ponownie trafił do szpitala. Niespodziewanie w podcaście Wojewódzki&Kędzierski poinformował o tym syn aktora, Maciej Stuhr. Wyznał, że Jerzy Stuhr leży na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, bo trzy tygodnie wcześniej przeszedł operację w klinice w Zakopanem. Była to już druga operacja usunięcia raka krtani. - Nowotwór wrócił. Rak krtani pojawił się w prawie tym samym miejscu co poprzednim razem. Znów była konieczna operacja. Po raz drugi aktor wybrał klinikę w Zakopanem - poinformowało źródło "Gazety Wyborczej". Jerzego Stuhra czeka teraz długa i ciężka rehabilitacja, porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Tymczasem teraz dowiadujemy się, co spotkało aktora tuż po operacji. To nie zdarza się często. Chodzi o olbrzymie wsparcie, jakiego udzielili mu fani i ludzie z show biznesu. Trudno powstrzymać łzy, Jerzy Stuhr na pewno jest wzruszony.

To, co spotkało Jerzego Stuhra po usunięciu raka krtani, nie zdarza się często. Trudno powstrzymać łzy

W samych mediach społecznościowych "Super Expressu" komentarzy pod informacją o operacji Jerzego Stuhra jest kilkaset! W sieci wsparcie przesyłają też znani aktorzy i aktorki, którzy trzymają kciuki za szybki powrót do zdrowia aktora. Aż tak ogromny odzew nie zdarza się często, widać więc, jak dużą sympatię budzi Jerzy Stuhr.

- Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia życzę. (...) To przykre, jak wiele nieszczęść zdrowotnych pana dotknęło. Życzę zdrowia. (...) Przykra wiadomość. Panie Jerzy, zdrowia! - czytamy w licznych komentarzach od fanów.

Mamy nadzieję, że aktor szybko dojdzie do siebie. Redakcja "Super Expressu" przyłącza się do życzeń zdrowia.

