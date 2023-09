Czy Mariusz Szczygieł ma męża? Po coming oucie zdradził kolejną tajemnicę

Mariusz Szczygieł dokonał coming outu. Wcześniej udawał, że ma dziewczynę

Mariusz Szczygieł długo żył w ukryciu. Wiele razy spekulowano o jego związkach z kobietami i łączono go z różnymi paniami. On sam nawet udawał, że ma dziewczynę - Joannę Literską. Pojawił się z nią na okładce magazynu "Halo". - Jolę znałem i darzyłem wielką sympatią. Niestety, straciłem z nią kontakt. Nie pamiętam, czyj to był pomysł na ten materiał. Pewnie chcieliśmy nawzajem sobie pomóc: ja jej w zdobyciu popularności, ona mnie w odsunięciu podejrzeń, że jestem gejem. W homofobicznym społeczeństwie stosuje się różne triki, aby przeżyć - tłumaczył Mariusz Szczygieł. Na coming out zdecydował się dopiero w 2022 roku, mając już 55 lat i lata największej popularności dawno za sobą. - W latach 90. byłem za młody i nie miałem wewnętrznej siły, żeby zrobić coming out. Zresztą takich wtedy, poza jednym przypadkiem, nie było. Musiałbym się zderzyć z oporem mojej rodziny, partnera, mojego producenta oraz reżysera. Dobrze, że mam to za sobą, czuję się wolny. Państwo i społeczeństwo nadal są homofobiczne, ale za to ja mam w sobie siłę. Siłę dojrzałości - wyjaśnił był gwiazdor telewizji.

Czy Mariusz Szczygieł ma męża? Pisarz odpowiedział hejterowi

Pisarz często spotyka się okrutnym hejtem z powodu swojej orientacji psychoseksualnej. Niedawno zaatakował go internauta, z którym wywiązała się burzliwa dyskusja. Co ciekawe, ostatecznie wymiana zdań zakończyła się w miarę kulturalnie. Początek jednak do miłych nie należał. Hejter zaatakował gwiazdora. Polecił mu "założyć tęczową chustę" i "pokazać męża". Mariusz Szczygieł na wiadomość zareagował ze stoickim spokojem. Przy okazji ujawnił, że "niestety" męża nie ma. Kto wie, być może to się zmieni, gdy w Polsce będzie możliwe zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci. Może wówczas i Mariusz Szczygieł zmieni swój stan cywilny.

