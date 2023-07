Premiera "Barbie". Uciekający biust Wieniawy. Gosia Rozenek z Radkiem jako polska Barbie i Ken. Ale to Stramowski skradł show!

Adrian Szymaniak ze "Ślub od pierwszego wejrzenia" miał wypadek! Spędził kilka godzin na SOR. Co się stało?!

Mama Ginekolog chwali się luksusową łazienką ojca. To była willa Siary z "Kilera"!

Danuta Stenka na emeryturze nie korzysta z ulg

Większość dalej pamięta jej rolę w „Nigdy w życiu”, gdzie zagrała główną bohaterkę – Judytę. Wiele osób nie jest świadomych, że Danuta Stenka ma już wiek emerytalny i niedawno odebrała swoją legitymację emerycką. W rozmowie z Fashion Magazine przyznała, że w nie dociera to do niej i sytuacja regularnie ją bawi. Nie dociera do niej, że jest już emerytką.

Przy okazji w tym samym wywiadzie przyznała się, że nie pamięta o przysługujących jej ulgach. - Organizowałam niedawno dla kilku osób w różnym wieku wyjście na wystawę obrazów Tamary Łempickiej w konstancińskiej Villi La Fleur. Wysłałam do wszystkich wiadomość, żeby wzięli ze sobą legitymacje uczniowskie, studenckie, emeryckie i nagle olśniło mnie, że przecież ja też się kwalifikuję. Zapracowałam na legitymację, a teraz muszę popracować nad odruchem, żeby z niej korzystać - powiedziała Danuta Stenka dla Fashion Magazine.

Express Biedrzyckiej: Ekonomista wskazał, kiedy emeryci dostrzegą, o co naprawdę chodzi z 14. emeryturą Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Danuta Stenka oficjalnie na emeryturze. Czy zrezygnuje z teatru?

Fashion Magazine zainteresował się też, czy Danuta Stenka planuje zrezygnować z gry w teatrze. Udzieliła zasadniczej odpowiedzi. - Dla mnie najbardziej męcząca jest świadomość, że nie zdołam wypełnić postaci, którą gram, człowiekiem, autentycznymi emocjami. Szczególnie w rolach o takim kalibrze jak przed laty Fedra w spektaklu Mai Kleczewskiej, Klitajmestra w "(A)pollonii" Krzysztofa Warlikowskiego i obecnie Charlotta w bergmanowskiej "Sonacie jesiennej" Grzegorza Wiśniewskiego - powiedziała Danuta Stenka dla Fashion Magazine.

Jak też dodała, w teatrze ma jeszcze wiele do zrobienia i czuje niedosyt. Nie musimy się martwić, że Stenka zniknie z polskiej sceny teatralnej.