Dorota Chotecka wdzięczy się w czerwonej sukience i wyrusza po pierwszą emeryturę. "Jak maturzystka"!

Seksbomba polskiej telewizji lat 90. na emeryturze? Słowa aktorki opublikowane ostatnio w mediach społecznościowych wzbudziły spore poruszenie wśród jej obserwatorów. Fanom nie chce się wierzyć, że Dorota Chotecka mogłaby już tylko leżeć i pachnieć. Przecież wygląda znakomicie!

Dorota Chotecka ma 60 lat. Wskoczyła w czerwoną kieckę i wspomniała o emeryturze

Aktorka zadebiutowała na początku lat 90. i szybko zyskała popularność dzięki rolom w popularnych serialach. Co więcej, Dorota Chotecka stała się nawet telewizyjną seksbombą tej kolorowej dekady, a dziś nadal budzi zachwyt urodą. Przekonała się o tym ostatnio, publikując w mediach społecznościowych wideo, na którym prezentuje się w czerwonej, obcisłej sukience z odsłoniętymi ramionami oraz eleganckimi dodatkami.

- Idę odebrać pierwszą emeryturę - podpisała żartobliwie filmik.

W sekcji komentarzy natychmiast zaroiło się od komplementów. Fani nie ukrywają, że serialowa Jola z "13 posterunku" czy Krysia z "Rancza" wcale nie wygląda na 60 lat i ma absolutnie zniewalającą figurę.

- Super forma; Wow!; Co za figura; Im starsza tym młodsza; Kobieta rakieta; Pani wygląda jak maturzystka; Kiedy wiek emerytalny obniżyli? - czytamy na Instagramie.

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Aktorka szczerze o starzeniu

Dorota Chotecka nie poddaje się upływowi czasu, ale szczerze przyznaje, że kiedyś obawiała się starzenia. W niedawnej rozmowie z "Super Expressem" gwiazda zdradziła swoje dawne lęki przed przekroczeniem progu 50 czy 60 lat. Dziś jej spojrzenie jest zupełnie inne.

- Kiedyś, jak Danuta Stenka powiedziała, że po pięćdziesiątce stała się przezroczysta, bałam się dobrnąć do pięćdziesiątki. Myślałam: Boże, po sześćdziesiątce to już koniec. To się zmieniło. Wszyscy się starzejemy. Ktoś powie: Jaka pani stara. No co, mam się nie starzeć? Może ktoś da mi receptę, żeby się nie starzeć. Chętnie byśmy z niej skorzystały, tylko takiej recepty po prostu nie ma - powiedziała nam aktorka.

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