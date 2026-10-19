Hubert Urbański na motocyklu za prawie 100 tysięcy zł! Prowadzący "Milionerów" ma drogie hobby

Hubert Urbański ma hobby dla bogatych

Jest bez wątpienia jedną z największych gwiazd polskiej telewizji i na ekranie ma bardzo określony wizerunek. Mało kto wyobraża sobie Huberta Urbańskiego w wydaniu luźniejszym niż to, które widzimy w "Milionerach". A jednak! Prowadzący wolne chwile lubi spędzać aktywnie, a jedną z największych pasji w jego życiu są motocykle. Dla wiernych fanów Urbańskiego, którzy śledzą także jego życie prywatne, nie powinno być to zaskoczenie, ponieważ motoryzacja jest ważną częścią jego życia od dekad. Pierwsze zdjęcia Urbańskiego na jednośladowcu można było oglądać już na początku lat 2000. Jeździł wtedy BMW R 850 R. Przez ten czas jego pasja się nie wypaliła. Później był widziany na motocyklu Honda Monkey 125. Niedawno Urbański wydał duże pieniądze na kolejny pojazd.

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Wielka sensacja! Edward Miszczak o konflikcie z Hubertem Urbańskim: Nie przepadamy za sobą

Prawie 100 tys. zł za nowy motocykl!

Ostatnio prowadzący "Milionerów" został zauważony na mieście na wyjątkowo efektownym motocyklu Suzuki Hayabusa III generacji. To maszyna, która od lat budzi zainteresowanie miłośników jednośladów, a jej najnowsza odsłona produkowana jest dopiero od kilku lat. Nie da się ukryć, że ten model robi wrażenie zarówno swoim wyglądem, jak i osiągami. Jak wynika z informacji dostępnych na oficjalnej stronie producenta, za egzemplarz z pełnym wyposażeniem trzeba zapłacić nawet 96 tysięcy złotych. To niemała kwota, która z pewnością może przyprawić o zawrót głowy. Trzeba przyznać, że Suzuki Hayabusa prezentuje się naprawdę imponująco, ale zakup takiej maszyny wymaga nie tylko zasobnego portfela, lecz także prawdziwej pasji do motoryzacji. W końcu nie każdy byłby gotów wydać taką sumę na motocykl.