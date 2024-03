Teresa Lipowska jest samotna i przybita. Do tego podupadła na zdrowiu. "Mam już bardzo blisko do końca"

Niechęć Iwony Pavlović do Dagmary Kaźmierskiej

Trzeci odcinek 14. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" na Polsacie już za nami. Najwięcej emocji wśród widzów budzą tańce Dagmary Kaźmierskiej i Marcina Hakiela oraz Roksany Węgiel i Michała Kassina. W minioną niedzielę 11 par zatańczyło do największych przebojów ABBY. Tańce wszystkich uczestników są oceniane przez Iwonę Pavlović, aktorkę Ewę Kasprzyk, tancerza i choreografa, znanego z poprzednich edycji - Rafała Maseraka oraz tancerza i choreografa - Tomasza Jana Wygodę.

Roksana Węgiel i Michał Kassin otrzymali maksymalną liczbę 40 punktów. Jednak zdaniem jurorów najgorzej wypadli Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel. Zatańczyli tango do przeboju "Money, Money, Money", niestety po zaprezentowanym tańcu spadła na nich fala krytyki. Para otrzymała tylko 21 punktów.

Iwona Pavlović mówi wprost o Dagmarze Kaźmierskiej

Najbardziej znana jurorka udzieliła wywiadu jednemu z portali i powiedziała co sądzi o tańcu Dagmary. - Dagmara wzbudza bardzo duże kontrowersje, ja to widzę, myślę, że naszymi ocenami pokazaliśmy, jak tańczyła. No nie był to najlepszy taniec. Mało tego, chyba mnie tak bardziej rozczarował, bo tango jest takim tańcem bardzo charakterystycznym i nawet jeśli się źle tańczy, to można trochę zagrać to tango. Nie wszystkie tańce można zagrać. Tutaj coś nie zagrało, coś nie pyknęło. Dagmara też była taka roześmiana, z resztą ona sama mówiła, że się myliła i tam nic nie wychodziło. To było widoczne. W ich tańcu był duży chaos i tak naprawdę ciężko powiedzieć cokolwiek o technicznej stronie tego tańca, bo to było takie chodzenie, uśmiechanie się, jakieś robienie figurek i tyle. [...] Mówcie sobie co chcecie, kochani, ale nie ma żadnego uwzięcia się na Dagmarę. Nie ma i koniec - powiedziała Iwona Pavlović w wywiadzie dla Pomponika.

Co Wy na to?

Sonda Czego życzyłbyś/aś Iwonie Pavlovic na urodziny? Wszystkiego tanecznego! Samych piruetów na parkiecie życia Tanecznego kroku przez kolejne lata