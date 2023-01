Izabella Krzan odśnieżała cacko za 250 tysięcy!

Auć! To chyba miała być tajemnica

Wielu kierowców mogłoby brać przykład z naszej Izy. Gwiazda „Pytania na śniadanie”, „Koła Fortuny” oraz prowadząca reality show "Kamper Polska" po pracy zastała na parkingu zasypany śniegiem samochód. Nie zastanawiała się jednak zbyt długo, natychmiast chwyciła za szczotkę i zaczęła omiatać swoje czterokołowe cacko. Prezenterka nie odjechała z parkingu, dopóki jej elegancki mercedes GLC 200d, wart ok. 250 tys. zł, nie został „odkurzony”. W pocie czoła, ale z uśmiechem na twarzy, energicznymi ruchami pozbyła się zalegającego na dachu i szybach białego puchu. Zadbała zarówno o to, by śnieg z dachu nie osypał się na innych, np. przy hamowaniu, a także o dobrą widoczność szyb.

Nie ma się co dziwić, bo za poruszanie się nieodśnieżonym autem grożą srogie kary. Przy kontroli policyjnej można dostać nawet... 3000 zł mandatu i 8 pkt karnych.

Niezależnie od powodu, dla którego celebrytka tak dokładnie odśnieżała wóz, brawo dla Krzan za wzorową postawę!

