Joanna Kurowska została dorwana przez morsy! Fanki otoczyły ją na sopockiej plaży

Jesienny wypad do Sopotu
Sopot zachwyca nie tylko latem! Przekonała się o tym Joanna Kurowska, która postanowiła wykorzystać jesienne dni na krótki urlop nad polskim morzem. Aktorka nie zamierzała spędzać czasu w domu i ruszyła na spacer ulicami popularnego kurortu. Na chłodniejszą pogodę przygotowała się odpowiednio, zakładając ciepłą kurtkę i czapkę. Podczas przechadzki znalazła też chwilę na spontaniczne zakupy w drogerii. Jak przystało na gwiazdę, Kurowska nie zapomina o pielęgnacji i dbaniu o wygląd. Wybrała więc kilka kosmetyków, które z pewnością przydadzą się w jej codziennej rutynie. Jak widać, jesienny Sopot również ma swój urok!
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Joanna Kurowska na plaży z fankami
Z siatką w ręku udała się na plażę, gdzie patrzyła na morze i robiła sobie zdjęcia z ręki. W pewnym momencie została zauważona przez grupę kobiet, które od razu się zorientowały, że mają do czynienia z gwiazdą. Fanki Kurowskiej przerwały morsowanie i podbiegły do ulubionej aktorki, aby zrobić sobie z nią fotki. Aktorka z przyjemnością rozmawiała z wielbicielkami, pozowała do obiektywu, a nawet trochę z nimi potańczyła. Kobiety ewidentnie świetnie się dogadały! Joanna radośnie się z nimi pożegnała, a one były bardzo zadowolone, że udało im się poznać idolkę. Jak widać, będąc rozpoznawalną osobą wcale nie trzeba gwiazdorzyć.
Kim jest Joanna Kurowska?
Joanna Kurowska to polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, znana również z występów w serialach i programach rozrywkowych. Urodziła się 25 listopada 1964 roku w Gdyni. Popularność przyniosły jej role w takich produkcjach jak "Graczykowie" i "Świat według Kiepskich".