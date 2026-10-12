Julia Wieniawa pokazała bieliznę na żywo w "Tańcu z Gwiazdami". Nie tylko ona! Pamiętacie te wpadki?

MK
2026-10-12 16:31

Julia Wieniawa przyjęła zaproszenie od Iwony Pavlović do tańca, ale niesforna kreacja ujawniła jej bieliznę. Ten incydent w "Tańcu z Gwiazdami" dołącza do długiej listy podobnych wpadek znanych gwiazd. Przypominamy kultowe momenty, w których stroje zawiodły na parkiecie.

Telewizja na żywo zawsze rządzi się swoimi prawami, a w przypadku tak dużego formatu, jakim jest "Taniec z Gwiazdami", drobne potknięcia są wprost wpisane w scenariusz. Uczestnicy najczęściej gubią rytm, ale nierzadko też kamery rejestrują znacznie więcej, niż gwiazdy chciałyby pokazać. Podczas emisji szóstego odcinka Julia Wieniawa została poproszona o zatańczenie przez Iwonę Pavlović, a w trakcie ruchu odsłoniła przypadkowo bieliznę. Rafał Maserak od razu w swoim stylu skomentował to nietypowe zdarzenie.

Julia Wieniawa w "Tańcu z Gwiazdami" pokazała majtki

Polska edycja tego tanecznego show gości na ekranach już od dwudziestu lat, przez co widzowie byli świadkami wielu garderobianych incydentów. Wieniawa to tylko jedna z wielu osób, którym wymykający się spod kontroli kostium sprawił niemałego psikusa. Prawdopodobnie najbardziej pamiętną tego typu wpadką zaliczyła Patricia Kazadi, która w trakcie skomplikowanych podnoszeń z Łukaszem Czarneckim pokazała białe figi. Artystka przyznała później, że to niefortunne ujęcie ciągnęło się za nią przez bardzo długi czas.

Katarzyna Cichopek i Patricia Kazadi ze wpadkami w "Tańcu z Gwiazdami"

Na przestrzeni dwóch dekad najsłynniejszy parkiet w Polsce gościł niezliczoną ilość gwiazd, więc pomyłek i niespodziewanych sytuacji nie dało się uniknąć. Aktualnie uwaga skupia się na wpadce Julii Wieniawy, jednak w przeszłości widzieliśmy wiele kłopotów z pękającymi dekoltami i niesfornymi spódniczkami. W podobnych sytuacjach znalazły się wcześniej choćby Agnieszka Kaczorowska, Patricia Kazadi czy Katarzyna Cichopek. Poniższa galeria przypomina najbardziej widowiskowe problemy ze strojami, które przeszły do historii programu.

Julia Wieniawa mówi wprost: "Chcę być godną następczynią Tyszkiewicz"
Julia Wieniawa w tańcu odsłania bieliznę. Obok miniatury z wpadkami innych gwiazd. O kulisach show przeczytasz na SE.
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