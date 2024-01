Kasia Cichopek wrzuciła do sieci nagranie i się zaczęło. Wszyscy patrzą tylko na TO!

Nie żyje twórca legendarnej telewizyjnej marki! Cała Polska to oglądała, Tadeusz Rydzyk odmówił

Kasia Cichopek wrzuciła do mediów społecznościowych zabawny filmik. W nagraniu występuje ona sama, a także jej serialowy mąż oraz córka. Rodzina Zduńskich przedstawia fragment szalonego i zabawnego tańca. Jest rytmicznie, wesoło i niemal synchronicznie. Aktorka swoim postem rzuca także wyzwanie innym gwiazdom serialu. "Zduńscy Challenge 🤪 kto następny? #dance #fun #crazyfamily #film #serial #onset #naplanie #lovemyjob" - czytamy w opisie do filmiku. Ten, kto podejmie rękawicę, będzie miała trudny orzech do zgryzienia, bo popisy taneczne Zduńskich robią wrażenie. Fani Kasi są wyraźnie zachwyceni pląsami, prześcigają się tez w pomysłach, kto powinien podjąć wyzwanie.

Kasia Cichopek zaszalała z obuwiem. Fanki zachwycone tańcem w paputach

Uwagę Internautów, poza tańcem, zwrócił jeszcze jeden szczegół. Pozornie nieistotny, ale w tym wypadku dość kluczowy. Otóż Kasia Cichopek ma na stopach osobliwe obuwie. Domowe klapki, które są sporo za duże. Zdumieni internauci nie pozostawili tego bez komentarza, w końcu takie obuwie raczej w tańcu przeszkadza niż pomaga. W komentarzach sypnęli żartami: "Klapki Kasi najlepsze" - napisała jedna z internautek, po czym dodała: "jeszcze za duże, szacun za takie ruchy w takim obuwiu". Kolejna poczuła w tym modowy trend, jeszcze inna, skwitowała "Stopy same z kapci wyskakują". Nic dodać, nic ująć!

