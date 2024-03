Polska piosenkarka miała wypadek. Spędziła 9 godzin na SORze!

Przemysław Babiarz trafił do szpitala! To dlatego stracił "Va Banque"?

Katarzyna Łaska występowała podczas „Koncertu spełnionych marzeń” dla telewizji Polsat. Wykonywała tam m.in. utwór „Mam tę moc”. Nagle przewróciła się na scenie, co spowodowało przerwę w nagraniach. Sytuacja wyglądała na tyle groźnie, że na miejscu pojawili się ratownicy medyczni. Piosenkarka trafiła później na SOR, na którym spędziła długie godziny. Jej stan zdrowia jest na tyle poważny, że musiała odwołać najbliższe koncerty.

- Drodzy, wczoraj na scenie miałam mały wypadek. Chciałam wszystkich uspokoić, że żyję i mam nadzieję, szybko wrócę do formy. Niestety z tego powodu jestem zmuszona odwołać koncerty i warsztaty zaplanowane do końca tygodnia – przekazała. – Spędziłam 9 godzin na SOR-ze, co oprócz bólu kosztowało mnie dużo stresu. Ale jestem już zaopiekowana przez najbliższych w domu. Uważajcie na siebie – poinformowała Łaska na Instagrama.

