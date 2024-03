Anna Dereszowska z córką na SOR-ze! Lekarze szybko podjęli decyzję

Kto by pomyślał!

Anna Dereszowska świetnie łączy pracę zawodową z wychowywaniem trójki dzieci. Aktorka od lat jest w związku z fotografem Danielem Duniakiem. Mężczyzna jest młodszy od partnerki o cztery lata. W 2021 roku parze urodził się drugi syn - Aleksander. Sześć lat wcześniej na świat przyszło pierwsze dziecko Anny Dereszowskiej i Daniela Duniaka - syn Aleksander. Aktorka jednak ma jeszcze córkę, która jest owocem związku z Piotrem Grabowskim. Dziewczynka ma już 16 lat. To właśnie z nią Anna Dereszowska wylądowała na SOR-ze. Sytuacja nie wyglądała dobrze. - Z córeczką na SOR-ze. Oby nic poważnego... - napisała gwiazda filmu "Lejdis" w mediach społecznościowych. Na szczęście lekarze szybko podjęli decyzję, co zrobić z pacjentką, i udało uniknąć się założenia gipsu. - Przynajmniej nie gips - odetchnęła z ulgą Anna Dereszowska. Skończyło się "tylko" na ortezie. Uraz na szczęście nie okazał się na tyle dotkliwy, by Leny mogło zabraknąć na meczu siatkówki. Oczywiście w charakterze widza. Okazja nie była byle jaka, bo aktorkę i jej córkę za widowisko zaprosił sam Andrzej Wrona.

Anna Dereszowska kiedyś opowiedziała o chorobie swojej córki. Lena zmaga się z Hashimoto. - Choroba Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną, która zaczyna się od stanu zapalnego, a potem - kolokwialnie rzecz ujmując - organizm sam "zjada" swoją tarczycę - tłumaczyła aktorka w rozmowie z portalem edziecko.pl.