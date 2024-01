Zakochana Anna Dereszowska wreszcie pokazała partnera! Jest od niej sporo młodszy

Anna Dereszowska partner Daniel Duniak

Anna Dereszowska od lat jest w stałym związku. Jej partnerem jest Daniel Duniak, z którym ma dwóch synów: Maksymiliana (9 l.) i Aleksandra, którego urodziła w 2021 roku. Aktorka ma także córkę z poprzedniego związku - Lenę, z którą Daniel Duniak ma znakomity kontakt. W związku Anny Dereszowskiej jednak nie zawsze panuje sielanka. - Wciąż widzę w nim tego szczupłego, przystojnego, mega inteligentnego chłopaka, który robił mi zdjęcia na Lanzarote i którego Lenka wrzuciła do basenu z telefonem Chłopaka o bardzo specyficznym poczuciu humoru (które uwielbiam), który swoim uporem i determinacją, zaangażowaniem i troską o moją małą Lenusię rozkochał mnie w sobie i rozkochuje do dziś. Nie jesteśmy idealną parą, bo takich nie ma, mamy kryzysy, ciche dni, spektakularne kłótnie z trzaskaniem drzwiami i noce spędzone w osobnych łóżkach, czasem mam ochotę go rozszarpać - wyznała kiedyś aktorka na Instagramie. Z okazji urodzin partnera Anna Dereszowska postanowiła pokazać go światu.

Partner Anny Dereszowskiej miał urodziny. Daniel Duniak jest sporo młodszy od aktorki

Przy okazji wyszło na jaw, że Daniel Duniak jest od aktorki sporo młodszy (o cztery lata). W tym roku ukochany Anny Dereszowskiej skończył 39 lat. Artystka do fotki z "niemężem" (tak nazywa partnera) dołączyła piękny wpis. - Kocham Cię, Niemężu mój! Życzenia składałam i jeszcze będę Ci składała osobiście (niestety nie dziś, bo rzeczywistość zawodowa nas rozdzieliła, ale na randkowym wyjeździe będzie na to czas). Jesteś moim wsparciem, inspiracją, radością, dumą (fajnie mieć takiego faceta jak Ty!!!), jesteś wspaniałym tatą dla całej naszej trójeczki. Dziękuję za Twoją cierpliwość i wyrozumiałość, upór (który czasem doprowadzasz mnie do szału) i determinację. Nie zmieniaj się. Wzrastaj za to tak pięknie, jak do tej pory! - napisała Anna Dereszowska do swojego partnera, z którym jest związana od 2014 roku.

