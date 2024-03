Paweł Małaszyński miał załamanie nerwowe

Paweł Małaszyński był prawdziwym bożyszczem polskich kobiet. Panie podziwiały przystojnego aktora w takich serialach jak: "Magda M.", "Oficer" czy "Twarzą w twarz". Niestety sława i zawodowe sukcesy nie uchroniły go przed problemami z psychiką. Paweł Małaszyński trafił do psychiatry. - Okazało się, że mam lekkie załamanie nerwowe. Pomyślałem wtedy: "Jeśli ja jestem tak rozwalony na drobne kawałki przez załamanie nerwowe, to jak musi wyglądać depresja" - wyznał Paweł Małaszyński w przejmującej rozmowie z Anną Morawską-Borowiec w programie "Twarze Depresji". Aktor niedawno podjął bardzo ważną decyzję dotyczącą swojej kariery. Po 22 latach Paweł Małaszyński rozstał się z Teatrem Kwadrat, w którym był jednym z filarów. Dziś gwiazdor pierwszej dekady XXI wieku cieszy się zdecydowanie mniejszą popularnością, niż przed laty. Mocno zmienił się też jego wygląd.

Tak teraz wygląda Paweł Małaszyński. W tym roku kończy 48 lat

Gdy zobaczyliśmy ostatnio aktora, nie mogliśmy uwierzyć, że to ten sam człowiek, który grał w serialu "Magda M." A jednak, to Paweł Małaszyński! Dziś gwiazdor wygląda zdecydowanie bardziej dojrzale. Nic, dziwnego, w końcu w tym roku kończy 48 lat. Oczywiście, nadal jest bardzo przystojny, ale w inny sposób. Paweł Małaszyński wyraźnie przytył, inaczej prezentuje się także jego twarz. Pewne rzeczy w życiu aktora są jednak niezmienne. Gwiazdor od lat jest w związku z tą samą kobietą. Z Joanną Chitruszko Paweł Małaszyński wziął ślub ponad 20 lat temu. Małżonkowie mają dwójkę dzieci: syna Jeremiasza (20 l.) i córkę Leę (10 l.). W naszej galerii prezentujemy, jak teraz wygląda Paweł Małaszyński i jak zmieniał się przez lata.