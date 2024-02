Paweł Małaszyński w polskim show-biznesie był na samym szczycie. Aktor grał główne role w różnych hitowych produkcjach, a do tego powszechnie uznawany był za przystojniaka, do którego wzdychały miliony kobiet. Wydawało się, że jest królem życia. Pozory jednak mogą mylić. Pawła Małaszyńskiego dopadło załamanie nerwowe. W latach dwutysięcznych taka przypadłość często była bagatelizowana, co przynosiło dramatyczne skutki. Szczęściem w nieszczęściu było to, że aktor znany m.in. z serialu "Magda M." miał mądrych i życzliwych kolegów. Właśnie dzięki nim trafił do psychiatry. Podejrzewali oni, że aktor choruje na depresję. - Okazało się, że mam lekkie załamanie nerwowe. Pomyślałem wtedy: "Jeśli ja jestem tak rozwalony na drobne kawałki przez załamanie nerwowe, to jak musi wyglądać depresja" - wyznał Paweł Małaszyński w przejmującej rozmowie z Anną Morawską-Borowiec w programie "Twarze Depresji". Sam gwiazdor na szczęście nigdy nie przekonał się na własnej skórze, jak wygląda depresja.

Paweł Małaszyński widział jednak, co przeżywali jego znajomi. - Mam wśród znajomych mnóstwo kolegów i koleżanek, którzy przez lata walczą z tą chorobą (depresją — red.). Dlatego zdaję sobie sprawę, przez co ludzie przechodzą, walcząc z nią. Zawsze nazywam ją damą w czarnej sukience. Piszę trochę tekstów dla mojego zespołu Cochise. I nawet jest jeden z numerów na poprzedniej płycie "Czarne serce" i on ewidentnie dotyczy problemu depresji - wyjawił aktor. Wizyta u psychiatry skończyła się przypisaniem leków. Paweł Małaszyński mówi o tym otwarcie. - To jest kwestia zaufania do specjalistów, którzy naprawdę wiedzą, jak nas z tego wyciągnąć. Trzymam kciuki i powodzenia! Przestańcie się bać! Żeby inni mogli wam pomóc, musicie tego chcieć. To się zawsze zaczyna od was. Trochę wiary i naprawdę będzie dobrze - apelował gwiazdor do osób, które zmagają się z problemami psychicznymi. Paweł Małaszyński niedawno podjął ważną decyzję w swoim życiu. Po 22 latach odszedł z Teatru Kwadrat.

