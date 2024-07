Krystyna Mazurówna o pieniądzach mówi wprost. Do życia wystarczy jej niewiele

Co on bredzi?! Kuba Wojewódzki wypisuje, że syn Ani Przybylskiej to brat Maty! Nawet Oliwia Bieniuk zareagowała

Krystyna Mazurówna to kolorowy ptak w polskim show-biznesie. Chociaż gwiazda na co dzień mieszka we Francji, to czasem zdarza jej się odwiedzić Polskę. Tak było w miniony wtorek, kiedy pojawiła się na pokazie Paprocki i Brzozowski. Gwiazda na pokazie mody zaprezentowała się tak, jak zawsze, czyli kolorowo. W rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała czy lata pracy na scenie miały wpływ na tworzenie charakterystycznych stylizacji, a także wyznała, czy pieniądze są jej potrzebne do szczęścia.

Skąd Krystyna Mazurówna czerpie pomysły na swoje kolorowe stylizacje?

Gwiazda w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, że duży wpływ na tworzenie kolorowych zestawów może mieć jej obcowanie ze sztuką. Zdradziła nam też pewną anegdotę.

"Może jakoś tak podświadomie, ale zawsze wybierałam kierunki, które są poza utartymi szlakami, więc tak jakoś to idzie w różnych kierunkach. Na ostatnim pokazie mody, w którym brałam udział jako modelka, bo zaczęłam w wieku 75 lat być modelką, spytano mnie, czy zawsze ubieram się inaczej niż tłum. Powiedziałam: "Nie. Pierwsze trzy lata mama mnie ubierała w śpioszki, dopiero od 82 lat ubieram się tak, jak ja chcę"" - wyznała w rozmowie z "Super Expressem".

W dalszej części wywiadu gwiazda odpowiedziała na pytanie, co sądzi na temat wypowiedzi niektórych postaci z show-biznesu o godnym życiu. Niektórzy celebryci mówią w wywiadach, że aby zaspokoić swoje potrzeby, potrzebują 20, a nawet 30 tysięcy złotych.

"Nie wiem, co to jest godny poziom. Jeśli się ma wygodną kanapę i co zjeść raz dziennie to już może być cudownie" - powiedziała nam Mazurówna.

Na pytanie, czy pieniądze są potrzebne do budowania szczęścia, 85-latka odpowiada wprost.

"Jest łatwiej to na pewno, ale nie jest to warunek sine qua non (przyp. red. - warunek, bez którego nie)" - wyznała nam Krystyna Mazurówna.

Mazurównę "Super Express" zapytał również o to, co dla niej najważniejsze w życiu. Rodzina, przyjaciele?

"Też, możność wyrażania siebie i umiejętność życia tak, jak się to lubi. Z grubsza robienie tego, na co się ma ochotę. To brzmi tak egoistycznie, ale wcale takie nie jest" - powiedziała w rozmowie z nami Krystyna Mazurówna.

