Lil Masti z dumą pokazuje ciało po ciąży. Jej słowa o wyglądzie wywołały burzę w sieci. Pamiętacie, jak wyglądała kiedyś?

Lil Masti apeluje z Dubaju: nie musisz być szczupła

Obecnie Lil Masti regularnie dzieli się z fanami kadrami ze swojego życia w Dubaju. Celebrytka chętnie opowiada o recepcie na szczęście i życiowej harmonii. Kilka tygodni temu podkreślała w mediach społecznościowych, że prawdziwe bogactwo kobiety polega na wewnętrznym spokoju, a nie na udowadnianiu czegokolwiek innym. Influencerka kładzie duży nacisk na rozwój osobisty, ochronę własnej energii i budowanie pozytywnej aury, jednak sfera duchowa to nie jest jedyny temat, który porusza.

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Dziewczyny, skupmy się na tym, co naprawdę ma znaczenie - dodała ostatnio.

I rzuciła:

Nie musisz być szczupła. Masz być silna, zdrowa, pewna siebie i dumna z tego, co potrafi twoje ciało - nie z tego, jak wygląda.

Podejście influencerki spotkało się z mieszanym odbiorem ze strony internautów. Część obserwatorów w pełni poparła jej słowa, jednak inni zwrócili uwagę, że utrzymanie odpowiedniej, niezbyt wysokiej wagi jest kluczowe dla zachowania pełni zdrowia. Sama Lil Masti nie rezygnuje z aktywności fizycznej - jeździ na rolkach, ćwiczy na siłowni i regularnie trenuje pilates na reformerach, pracując nad powrotem do dawnej kondycji. Równocześnie z dumą prezentuje swoją sylwetkę po dwóch ciążach, publikując zdjęcia w bieliźnie czy strojach kąpielowych.

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To, czego w Tobie nie znoszą, jest tym, czego im samym brakuje. Nie przestawaj błyszczeć - pisze, pokazując zdjęcia z basenu.

Ogromna metamorfoza Lil Masti. Kiedyś imponowała muskulaturą

Dzisiejszy wizerunek gwiazdy internetu opiera się na życiu rodzinnym z ukochanym i dziećmi w realiach słonecznego Dubaju, które mocno różnią się od polskich standardów. Zanim jednak influencerka odnalazła spokój jako matka, przeszła drastyczną przemianę wizerunkową. Zaledwie kilka lat temu Lil Masti mogła pochwalić się niezwykle wyrzeźbioną, mocno umięśnioną figurą. W tamtym czasie Aniela bardzo chętnie eksponowała swoje ciało, wybierając skąpe, dopasowane stylizacje.

Dokładnie dziesięć lat temu celebrytka funkcjonowała w sieci pod pseudonimem SexMasterka, tworząc odważne, często mocno kontrowersyjne materiały wideo dotyczące edukacji seksualnej. Z biegiem czasu zrezygnowała z tego wizerunku, przybrała pseudonim Lil Masti i zaczęła rozwijać się w branży muzycznej oraz jako zawodniczka w popularnych walkach freak-fightowych. Dziś te etapy kariery są już ostatecznie zamknięte, a Aniela całkowicie poświęca się swoim bliskim, promując w sieci zdrową akceptację własnego ciała i optymistyczne podejście do codzienności.

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