Toksyczny związek zniszczył seksbombę PRL. Tak wygląda jej grób [WIDEO]

Maria Probosz najbardziej znana była z "07 zgłoś się", "Tulipana", " Zabij mnie glino" i "Porno", gdzie można było podziwiać jej wdzięki. Karierę zaczynała w 1976 roku jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Zydorek. Jako Maria Probosz zaczęła występować po ślubie z Markiem Proboszem (64 l.), aktorem znanym z roli homoseksualisty w "M jak miłość". Małżeństwo rozpadło się jednak po kilku latach. Głównym powodem rozwodu miała być zazdrość męża o sceny rozbierane z udziałem seksbomby schyłku PRL. Aktor wyjechał potem do Stanów Zjednoczonych, by robić karierę w Hollywood. Maria Probosz po raz ostatni wystąpi w etiudzie szkolnej "Śnieżynka" w 2000 roku.

Toksyczny związek i alkoholizm

Aktorka szukała potem pocieszenia w ramionach kolejnych mężczyzn. Niepowodzeniem skończyło się jej małżeństwo z operatorem Zbigniewem Kopanią (74 l.) oraz związek z aktorem Czesławem Nogackim (73 l.). Ten ostatni był toksyczną miłością. Aktor znany z "Żółtego szalika" znęcał się nad Probosz fizycznie i psychicznie oraz wpędził ją w alkoholizm. - Był potworem, który zrujnował mi życie. Piłam z rozpaczy - wyznała po latach. Dawna seksbomba zaczęła żyć w nędzy. - Nigdzie nie pracowała, odcięto jej prąd i gaz. Pieniądze otrzymywała od ojca - informowała jedna z gazet. Trzeci mąż Probosz w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim" zdradził więcej grzechów Nogackiego. - Był chorobliwie zazdrosny i chory na punkcie Marii. Niszczył ją. (...) On ją dołował. Pojawiał się na planach filmowych, w których grała. Robił awantury. Maria przyznawała, że była to chora miłość. Piła, by on mniej pił. Z czasem pracy było coraz mniej, telefony zaczęły milczeć. Nie zatrudniano jej, bo nie chcieli jego awantur. On przyjeżdżał pijany. Jak miała plany erotyczne, to się wściekał, zabierał ją z planu. Trzeba było przerywać zdjęcia. Nikt potem nie chciał mieć kłopotów. Marię zaszufladkowano jako aktorkę grającą takie sceny - powiedział Andrzej Hasik.

Zapomnienie i śmierć

Maria Probosz w końcu znalazła szczęście u boku ostatniego partnera. Z Hasikiem była małżeństwem od grudnia 1995 do swojej śmierci we wrześniu 2010 roku. Gdy wydawało się, że po zwycięstwie nad chorobą alkoholową znowu zacznie występować w filmach, ponownie zjawił się Nogacki. - Pojawiły się propozycje filmowe, ale piętno pana N. nad nią ciążyło. On jej zniszczył karierę - wyznał Hasik. Aktorka popadła w zapomnienie i zaczęła wieść spokojne życie w Łodzi. Gdy dopadła ją choroba nowotworowa, praktycznie nikt ze środowiska filmowego o tym nie wiedział. O jej śmierci media dowiedziały się dopiero w dniu pogrzebu, który odbył się 23 września. Jedna z najpiękniejszych polskich aktorek została pochowana na Cmentarzu Zarzew w Łodzi (kwatera XXXVI-6-16).

Groby z Łodzi cz. 3. Seksbomba PRL i tragicznie zmarli aktorzy. Niezapomniani