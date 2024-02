Nie do wiary, co Monika Olejnik nałożyła do fryzjera! Stylizacja warta fortunę!

tumm 15:08 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Monika Olejnik (67 l.) to jedna z najbardziej stylowych Polek. Dziennikarka nie boi się odważnych i drogich stylizacji. Modą bawi się, idąc na wielkie wydarzenia, bankiety, a nawet do fryzjera. Ostatnio zrobiła się na bóstwo w salonie fryzjerskim, do którego wybrała się z torebką Chanel, warta ponad 66 tys. zł. Koniecznie zobacz zdjęcia!