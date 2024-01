Monika Olejnik dosłownie zabłysnęła w złotej spódnicy! Co za stylizacja

Karina Bosak zabrała córeczkę do Sejmu. Tak sobie radzi matka pracująca [ZDJĘCIA]

Monika Olejnik wielokrotnie udowadniała, że nie boi się eksperymentować z modą. Często decyduje się na nieoczywiste zestawienia, da do tego może pochwalić sporą kolekcją designerskich butów. Nie da się ukryć, ze gospodyni „Kropki nad i” uważnie śledzi najnowsze trendy, chętnie wprowadzając je do własnej garderoby.

Ostatnio brała udział we wręczeniu paszportów „Polityki”, a na InstaStory pochwaliła się swoim strojem. Monika Olejnik postawiła na czarną koszulę z żabotem i przeźroczystymi rękawami, aksamitkę na szyi i małą czarną torebkę. W uszach miała zaś bardzo długie kolczyki. Największą uwagę zwracała jednak jej złota spódnica ozdobiona dużymi cekinami w dolnej części.

Ta część ubioru dziennikarki dosłownie błyszczała przy każdym ruchu! To część kolekcji Rabanne i H&M, którą można kupić za około 290 dolarów czyli w przybliżeniu za 1173 zł! Zdecydowanie nie każdy może sobie pozwolić na taki zakup, a do tego trzeba się wykazać sporą odwagą, by założyć spódnicę, która tak bardzo zwraca uwagę. Monika Olejnik jednak czuje się w niej znakomicie!

