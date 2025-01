Bill Byrge był aktorem, który popularność i uznanie fanów zdobył dzięki serii filmów "Ernst". Informacja o jego śmierci przekazała kuzynka Byrge'a, Sharon Chapman. Smutne wieści ogłosiła na Facebooku w czwartek 9 stycznia 2025 roku. Z kolei dziennikarze magazynu "People" potwierdzili te informacje w piątek 10 stycznia 2025 roku.

Bill Byrge wcielił się w postać Bobby'ego w filmach o Erneście u boku Ernesta P. Worrella Jima Varneya. Filmy i seriale telewizyjne opowiadały o przygodach Ernesta. Postać Byrge'a została początkowo opracowana jako część serii, jednak później stała się jedną z pierwszoplanowych. Magazyn "People" poinformował fanów aktora, że w nadchodzących dniach w Nashville odbędzie się nabożeństwo żałobne za Byrge'a.

Billy był, jak to niektórzy nazywają, dziwnym charakterem. Wychowywano go i uczono o wierze w Boga. Uczono go szacunku do kobiet. (...) Jeśli go poznałeś, polubiłeś go. Był właśnie tego typu osobą. Przyjaźnił się z wieloma gwiazdami - czytamy wypowiedź Chapman dla portalu people.com.