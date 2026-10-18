Odważny dekolt, gorąca klata i kunsztowna sukienka. Gwiazdy zaszalały podczas Disney Night w "Tańcu z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami' w Polsce

"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych i najbardziej długowiecznych programów rozrywkowych w historii polskiej telewizji, oparty na brytyjskim formacie "Strictly Come Dancing". Zadebiutował wiosną 2005 roku na antenie TVN, gdzie wyemitowano 13 edycji pod wodzą m.in. Piotra Gąsowskiego. Od 2014 roku format kontynuowany jest przez telewizję Polsat jako "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", a w roli prowadzącego nieprzerwanie występuje Krzysztof Ibisz.

W programie znane osobistości ze świata filmu, muzyki, sportu oraz mediów tworzą pary z profesjonalnymi tancerzami. Co tydzień prezentują jeden z tańców towarzyskich – od walca i tanga po cha-chę, rumbę czy jive’a. Ich występy ocenia jury, w którym przez lata zasiadały takie osobowości jak Iwona Pavlović, Beata Tyszkiewicz czy Michał Malitowski, oraz widzowie w głosowaniu SMS. W Polsacie jedną z jurorek jest m.in. Julia Wieniawa, która dołączyła do ekipy w 2026 roku.

O to sprzeczają się na treningach! Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz mają świetną relację

Gwiazdy szaleją w Polsacie. Co za stylizacje

"Disney Night" to nie tylko magia piosenek z bajek, ale również wspaniałe stylizacje, szyte szczególnie na ten odcinek. Pojawił się kucharz z wielkim kapeluszem w postaci Michała Bartkiewicza. Marta Wiśniewska wkroczyła na scenę jak prawdziwa księżniczka w bajkowej stylizacji. Krystian Rzymkiewicz za to wyglądał jak Książę z Bajki! Helena Englert zamieniła się w Elsę, ale to strój Jaspera Sołtysiewicza wywołał ogromną dyskusję. Mężczyzna odsłonił swoją wyrzeźbioną klatę i błysnął mięśniami podczas swojego występu. Zachwyciła też Julia Wieniawa, która choć postawiła na prostą stylizację, jej dekolt pięknie zaakcentował jej biust.

Zobaczcie na zdjęciach, jak gwiazdy błyszczały podczas Disney Night!