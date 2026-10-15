Kajra zdradziła, bez czego nie ma udanego związku. Ważne słowa wokalistki

Sławomir i Kajra należą do tych par, które potrafią połączyć życie rodzinne z intensywną karierą. Wspólne występy, koncerty i kolejne zawodowe wyzwania sprawiają, że spędzają ze sobą mnóstwo czasu. Nie brakuje im również okazji do prezentowania publiczności swojej energii i poczucia humoru. Choć ich sceniczny wizerunek kojarzy się przede wszystkim z dobrą zabawą, za kulisami najważniejsza pozostaje relacja, którą budowali przez lata. Jak udało im się stworzyć związek, który wciąż daje im siłę do działania? W rozmowie z "Super Expressem" artyści uchylili rąbka tajemnicy.

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Oto sekret związku Kajry i Sławomira. Wokalistka nie owijała w bawełnę

Podczas wywiadu dla "Super Expressu" padło pytanie o receptę na udany związek w wymagającym świecie show-biznesu. Kajra nie miała wątpliwości, że jednym z najważniejszych elementów jest szczera rozmowa. Zwróciła jednak uwagę na coś jeszcze, co od samego początku wyróżniało jej relację ze Sławomirem.

Na pewno trzeba dużo ze sobą rozmawiać. My mieliśmy to szczęście, że nasz związek przede wszystkim od samego początku opierał się na przyjaźni - wyznała Kajra w rozmowie z "Super Expressem".

Jak podkreśliła, właśnie ta przyjaźń stała się fundamentem, na którym mogli budować kolejne etapy wspólnego życia. Z czasem pojawiły się miłość i rodzina, a relacja zaczęła dodawać im odwagi w realizowaniu marzeń. Dla artystki ważne jest to, że nie musieli rezygnować z własnych ambicji, by tworzyć udany związek.

Kajra zaznaczyła również, że wspólna droga pozwoliła im uwierzyć we własne możliwości i odważniej podejmować kolejne wyzwania. Zamiast skupiać się na ograniczeniach, postanowili robić to, co czują, i nie bać się realizowania nawet najbardziej śmiałych pomysłów.

To otworzyło nam wszystkie możliwe drzwi, o których marzyliśmy. I jesteśmy ciągle zaskakiwani, jak wiele drzwi jeszcze przed nami i jak wiele różnych granic możemy przesunąć, żeby państwa zaskoczyć - powiedziała Kajra.

Rozmawiała Julita Buczek

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