Pilne! Nie żyje legenda Radiowej Trójki. "Dzwonił, wspierał, pomagał"

Wiktor Legowicz należał do grona dziennikarzy, którzy na trwałe zapisali się w historii polskiej radiofonii. Z Trójką związał się już w latach 70. XX wieku. Przez kolejne dekady pracował na jej antenie, zdobywając uznanie słuchaczy i środowiska dziennikarskiego. W latach 1983-1991 pełnił funkcję dyrektora programowego rozgłośni, a później również jej wicedyrektora.

Wiktor Legowicz stworzył kultową audycję

Legowicz specjalizował się w tematyce ekonomicznej, którą przedstawiał w przystępny sposób. Słuchacze znali go między innymi z "Informatora Ekonomicznego", który stworzył, a także z audycji "Bardzo Ważny Projekt", "Bardzo Ważny Problem Europejski" i magazynu "Winien i ma".

Wiktor Legowicz był również wykładowcą akademickim, a także zastępcą redaktora naczelnego dziennika "Nowa Europa". Przez lata budował swoją pozycję jako specjalista od zagadnień gospodarczych i dziennikarz, który potrafił przybliżać odbiorcom skomplikowane tematy.

Poruszające pożegnanie Wiktora Legowicza

O śmierci dziennikarza poinformowali jego koledzy z Programu 3 Polskiego Radia. W pożegnalnym wpisie opublikowanym na platformie X podkreślili, że nawet po zakończeniu pracy zawodowej Legowicz pozostawał blisko związany z zespołem.

Miał świetny kontakt z zespołem. Po przejściu na emeryturę był z nami w stałym kontakcie. Dzwonił, wspierał, pomagał.

Te słowa pokazują, że dla dawnych współpracowników był kimś więcej niż byłym dyrektorem i doświadczonym dziennikarzem. Pozostał osobą, na której wsparcie mogli liczyć również po jego odejściu na emeryturę.

Nagrody i wyróżnienia

Za swoją działalność Wiktor Legowicz otrzymał liczne wyróżnienia. Wśród nich znalazły się statuetka "Ostre pióro", Nagroda Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Nagroda Dziennikarska im. Mariana Krzaka, przyznawana przez Związek Banków Polskich.

W 2015 r. został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przyznano mu za wybitne zasługi dla Polskiego Radia.

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🪔 Przed chwilą dotarła do nas bardzo smutna informacja. W wieku 77 lat zmarł WIKTOR LEGOWICZ, od lat 70. ubiegłego wieku związany z Programem 3 Polskiego Radia, w latach 1983-1991 nasz dyrektor. Wiktor stworzył „Informator Ekonomiczny”, miał świetny kontakt z zespołem. Po przejściu na emeryturę był z nami w stałym kontakcie. Dzwonił, wspierał, pomagał. Dziękujemy Ci za wszystko, byłeś wspaniałym kolegą i nauczycielem. Będziemy bardzo tęsknić. Obecni i byli dziennikarze Trójki.— Trójka – Program 3 Polskiego Radia (@RadiowaTrojka) October 15, 2026

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