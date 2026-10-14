Straszne! Nie żyje 23-letni aktor! Zaatakował go tygrys!

Tragiczne wieści z Wielkiej Brytanii. William Chapman, były aktor dziecięcy, zginął 10 października 2026 r. po ataku tygrysa w parku przyrodniczym Yorkshire Wildlife Park. Miał zaledwie 23 lata. Okoliczności jego śmierci badają służby, a po tragedii na jaw wyszły szczegóły dotyczące jego aktorskiej przeszłości.

Do dramatu doszło w Yorkshire Wildlife Park w pobliżu Doncaster w północnej Anglii. W sobotę, 10 października 2026 r., krótko po godz. 13.30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który znalazł się na wybiegu tygrysa. Zwierzę zaatakowało 23-latka! Pomimo interwencji służb popularnego aktora nie udało się go uratować.

William Chapman zginął zaatakowany przez tygrysa!

Ofiarą ataku był William Chapman. Według informacji przekazywanych przez brytyjskie media 23-latek odwiedzał park samotnie. W pewnym momencie znalazł się na terenie przeznaczonym dla tygrysów, gdzie doszło do tragedii.

Yorkshire Wildlife Park jest znany z prezentowania dzikich zwierząt w specjalnie przygotowanych przestrzeniach. Jednym z obszarów placówki jest Land of the Tigers, gdzie odwiedzający mogą obserwować tygrysy z wyznaczonych tras i punktów widokowych.

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Ewakuacja parku

Po zdarzeniu uruchomiono procedury awaryjne, a odwiedzający zostali ewakuowani. Park zamknięto, a jego przedstawiciele rozpoczęli współpracę ze służbami, które badają okoliczności śmierci młodego mężczyzny. Sprawą zainteresowała się również lokalna administracja.

Brytyjskie media informowały, że Chapman miał nagrywać tygrysa przed atakiem. Rodzina prosi, aby tych drastycznych scena nie upubliczniać.

William Chapman był aktorem dziecięcym BBC i ITV

Po śmierci Williama Chapmana media przypomniały o jego wcześniejszej działalności artystycznej. Choć miał zaledwie 23 lata, doświadczenie przed kamerą zdobywał już jako dziecko. Występował w produkcjach przygotowywanych dla brytyjskich nadawców BBC i ITV.

W jego dorobku znalazł się serial "May Contain Nuts" z 2009 r. W produkcji zagrała również Shirley Henderson, znana widzom z roli Jęczącej Marty w filmach z serii "Harry Potter".

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Chapman pojawił się także w produkcji BBC z cyklu "True Stories" w 2012 r. Wcielił się w niej w młodego Edwarda Jennera. Jego aktorska przeszłość ponownie zainteresowała opinię publiczną po tym, jak media poinformowały o tragicznych okolicznościach jego śmierci.

Młody aktor kształcił się w Jackie Palmer Stage School w High Wycombe. Placówka przygotowuje uczniów do występów scenicznych i pracy przed kamerą.

Szkoła pożegnała swoją gwiazdę

Po informacji o śmierci byłego ucznia przedstawiciele szkoły opublikowali pożegnanie. Podkreślili, że są głęboko poruszeni jego odejściem i będą wspominać go z sympatią. Zaznaczyli również, że pamiętają jego rozwój zarówno jako człowieka, jak i wykonawcy.

Po tragedii służby rozpoczęły ustalanie dokładnego przebiegu wydarzeń w Yorkshire Wildlife Park. Wyjaśnienia wymaga między innymi to, w jakich okolicznościach Chapman znalazł się na wybiegu tygrysa.

Tygrys jest bezpieczny

Przedstawiciele parku przekazali, że tygrys Altai jest bezpieczny i nie zostanie uśmiercony. Placówka współpracuje z odpowiednimi służbami, które prowadzą postępowanie dotyczące tragicznego zdarzenia.

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